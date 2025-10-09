京都府、京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会と三井不動産は10月31日～12月7日、没入型体験イベント「LIGHT CYCLES KYOTO(ライトサイクル京都)」 にて、秋ならではの新たなアートイルミネーション企画を実施する。

紅葉のライトアップ

期間中の夜には、約250m続く樹齢100年のけやき並木や、なからぎの森の池の"逆さ紅葉"をライトアップする。上賀茂神社を源流とする植物園のパワースポット・平安ゆかりの半木神社では、光ファイバーを用いた神秘的なインスタレーション演出も行う。

昨年大好評を博したアートナイトイベント「LIGHT CYCLES KYOTO(ライトサイクル京都)」は、10月1日から開園時間を拡大。18時開園(3月1日からは18時30分～)となることで、家族連れでも訪れやすくなった。

LIGHT CYCLES KYOTOの「LIGHT WILL FIND YOU」

蔦屋書店を手掛けるCCC運営の「KYOTO BOTANICAL GARDENS STORE」では、季節限定のグッズも販売。12月上旬には、世界的に著名な英国王立植物園キューガーデンとの限定コラボレーショングッズを販売する。京都発カカオブランドdari K(ダリケー)は、10月11日より植物の恵みを感じさせるスペシャルアイテムを販売する。

英国王立植物園キューガーデン

10月31日からは、京都を代表する老舗コーヒーロースター・小川珈琲が出店し、京都府立植物園でしか味わえないオリジナルドリンクを提供する。