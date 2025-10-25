「西表島ホテル by 星野リゾート」(沖縄県八重山郡)では、冬だからこそ楽しめる「島旅」を提案している。

ゲータの滝の神秘的な姿

冬の西表島は、ジャングルがしっとりと幻想的な雰囲気になり、雄大な自然を静かに楽しめる絶好のシーズン。平均気温は20℃前後と、本州と比べて温暖で過ごしやすい気候となる。そのため、夏には暑さで行くことが難しいジャングルの奥地までも訪れることができる。また、降水量が多いため滝の水量が増し、よりダイナミックな景色に出会えるのも冬の魅力。冬だからこそゆったりと自然の中での贅沢な時間を満喫できる。

未知の世界を冒険するアクティビティ

西表島は島の約90%に亜熱帯のジャングルが広がり、固有種を含む希少な動植物が生息・生育している。日差しが和らぎ降水量の多い冬には、ジャングルの緑がしっとりと幻想的な雰囲気になる。ダイナミックな自然に触れられる神秘の島で、未知の世界を冒険するアクティビティを心行くまで満喫できる。

ジャングルの奥地にそびえる秘境の滝

冬は暑さが和らぎ、夏には行くことが難しい奥地にある秘境までも行くことができる季節。ジャングルを歩き島のほぼ中心部まで到達すると、西表島の方言で「ネコの城」と呼ばれるマヤグスクの滝の荘厳な姿が現れる。冬だからこそ挑戦できる特別なアクティビティとなる。

静寂なマングローブ林の川でカヤック

静寂に包まれたマングローブ林が広がる川をカヤックで進む。パドルを漕ぎながら、多種多様な生き物の気配を感じ、西表島の奥深さを肌で感じることができる。

マングローブ林が広がる川でのカヤック

西表島のダイナミックな自然で癒される時間

都会の喧騒から離れ、島の自然と一体となることで、心身ともに深く癒される滞在が叶う。穏やかな時間が流れる冬の西表島の自然の中で、五感を研ぎ澄ます贅沢な時間を満喫できる。

「月ヶ浜」でのサンセットタイム

ホテルの目の前に広がるビーチ「月ヶ浜」は、夕方になると水平線に沈む美しい夕陽を望むことができる絶景スポットだ。広大な海と空が織りなす幻想的な景色を眺めながら、スパークリングワインを片手に、穏やかな波の音に耳を傾ける贅沢なひとときを過ごすことができる。

月ヶ浜サンセットタイム

星空保護区で満天の星を鑑賞

西表島は、国内初の「星空保護区」に認定されており、日本で最も多くの星座が見られる場所。夏に比べて日没時間が早まるため、夕食後のくつろぎのひとときとして星空観賞を楽しめる。ホテル目の前のビーチでは、波の音を聴きながら水平線まで広がる星空を堪能することができる。

ホテル目の前にある月ヶ浜での星空観賞

五感を満たす、島に溶け込むリゾートステイ

冬の西表島は、サトウキビの収穫が最盛期を迎えるなど、その時期だからこその魅力に満ちている。島に流れるゆったりとした時間の中で、冬ならではの魅力を堪能する贅沢な滞在が叶う。

黒糖尽くしのリゾート滞在を楽しむ

サトウキビ収穫最盛期の冬限定で「黒糖ステイ」プランを販売する。ウェルカムサービスや、アフタヌーンティー、ディナーコースで黒糖の美味しさを堪能。さらに、黒糖の原材料となるサトウキビの畑に行くことで、西表島の黒糖について深く知ることができる。期間は2025年12月6日～2026年3月30日までとなる。

黒糖ステイでの滞在の様子

知的好奇心を満たすディープな大人の学び体験

生物多様性のシンボルであるイリオモテヤマネコをはじめ、島の自然やそれを守り継いできた文化を深く学ぶプログラムを開催。知的好奇心を刺激する体験を通して、西表島をより深く理解するきっかけを提供する。

島のイノシシ猟師から狩猟文化を学ぶ

2025年11月15日～2026年2月15日まで、西表島のエコシステムをイノシシ猟師から学ぶ「カマイ狩猟文化体験ツアー」を実施する。カマイとは、⻄表島の方言でイノシシという意味。西表島では、11月から2月の冬の時期限定でカマイ猟が解禁される。カマイについてのレクチャーやジャングルでの痕跡探し、滋味深いカマイの食体験から、西表島の自然と文化の共生を知ることができる。

カマイ狩猟文化体験ツアー

イリオモテヤマネコの痕跡を辿る

イリオモテヤマネコを愛するナチュラリストガイドと一緒に、県道沿いに残るイリオモテヤマネコの痕跡をめぐるツアーを通年実施している。身近な場所で生活する野生動物の姿や行動を想像しながら、島の自然や生態系について深く学ぶことができる。参加料金は7,000円で、公式サイトにて前日18時まで予約を受け付けている。