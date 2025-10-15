星野リゾートが展開する「リゾナーレ小浜島」(沖縄県八重山郡)は12月1日～25日まで、ビーチで楽しむクリスマスイベント「アイランドクリスマス」を開催する。

ビーチでサンタクロースと出会うファミリー

同イベントでは、水上オートバイに乗ったサンタクロースが海から颯爽と現れ、ビーチで待つ子どもたちにプレゼントを届ける。また、クリスマス装飾で彩られたBOOKS&CAFEでは、黒糖香るチキンレッグやチュロスなど、沖縄の食材を活かしたクリスマスフードやドリンクを提供する。南国ならではの開放感に溢れたビーチの会場で、大人から子どもまで心躍るユニークなクリスマスを満喫できる。

水上オートバイに乗った「デリバリーサンタ」が登場

水上オートバイに乗ったサンタクロースが施設隣接のビーチに颯爽と現れ、プレゼントを届ける「デリバリーサンタ」を開催する。プレゼントを事前に預かり、サンタクロースがプレゼントを子どもに届けるプログラムとなる。海上から登場するサンタクロースから直接プレゼントを受け取ることができ、南国ならではのユニークな体験を楽しめる。料金は2,000円で、1日2回、各回3組までとなる。予約は5日前の17:00まで公式サイトにて受け付ける。

沖縄の食材でアレンジしたフードやドリンク

イベント開催期間中、クリスマス装飾で彩られたBOOKS&CAFEで沖縄の食材でアレンジをした、クリスマスフードやドリンクを販売する。目の前に広がるコバルトブルーの絶景を眺めながら、黒糖香るチキンレッグや、チュロス、さんぴんミルクティーなど豊富なクリスマスフードやドリンクを堪能できる。

サンゴや貝殻で彩る、クリスマスリース作り体験

サンゴや貝殻でリースを装飾するクラフト体験

BOOKS&CAFEでは、サンゴや貝殻でクリスマスリースを装飾するクラフト体験に参加できる。完成したリースは、旅の思い出として持ち帰り、小浜島で過ごしたクリスマスの思い出を自宅でも振り返ることができる。参加料金は1,500円で、予約は不要となっている。