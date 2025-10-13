星野リゾートが展開する「界」は10月8日、70歳以上対象のサブスクリプションサービス「冬限定 界の定期券」を発売した。

冬限定 界の定期券

70歳以上限定で、期間中であれば、全国どの「界」の施設でも自由に選んで4泊できる。対象客室の空きがあれば、直前でも予約が可能。その都度、一から宿探しをする必要がなく、定額で利用できるというスタイルが、煩わしさを解消し、思い立った時に気軽に温泉に行ける新たな旅のあり方を実現する。

販売期間は2025年10月8日～11月30日まで。宿泊予約は2025年10月15日より各施設で開始される。宿泊期間は2025年12月1日～2026年3月31日までの月～木のチェックインが対象。休前日、祝日、年末年始などの繁忙期および休館日は除外される。

冬限定 界の定期券利用イメージ

選べる2つのプラン

冬限定 界の定期券は2つのプランが用意されており、1名利用の「Aプラン」(140,000円)、2名利用の「Bプラン」(240,000円)から選択できる。Bプランは1泊あたり最⼤45%オフとなる(Bプランを利用時の1名料金。施設・時期によって基本料金は変動するため、割引率は異なる)。

全国の界の施設好きな施設を選んで宿泊できる

4泊の利用は、全て異なる界を利用することも、すべて同じ施設に連泊することもできる。九州エリアには界が5か所、箱根エリアや伊東エリアには界がそれぞれ2か所など、近隣に界が複数施設あるエリアもあり、一度の旅行で複数の施設を周遊する旅もおすすめだという。

定期券の購入も、宿の予約も、WEBで簡単

本定期券の購入は、WEB上で申込みクレジットカード決済が可能。購入後は郵送にて定期券が届き、専用のWEBページから直接お好きな宿の予約ができる。WEB予約に不安のある人でも安心できるよう、専用ダイヤルによる電話予約にも対応している。