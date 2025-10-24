新人声優・瀬古梨愛、初冠番組『リアクションは大きめで!』がスタート「皆さんと更に楽しい時間を」

声優の瀬古梨愛が出演する、配信番組『瀬古梨愛のリアクションは大きめで!』が、ニコニコチャンネルプラスで28日(20:00～)よりスタートする。

同番組は、新人声優の瀬古が今後の活動の幅を広めるために、さまざまなことにチャレンジする育成型の生配信番組。瀬古の得意なことだけでなく、これから伸ばしたいスキルなどを視聴者に見守られながら実践して、成長していくことを目指す。

毎月1回の生配信が予定されており、初回生配信は28日20時から。前半は無料パート、後半は有料会員のみが視聴可能となっている。

また、有料会員は特典として会員限定の動画コンテンツも視聴できる。

コメントは以下の通り。

瀬古梨愛コメント

初めまして! 瀬古梨愛です。

この度個人番組「瀬古梨愛のリアクションは大きめで!」をスタートさせていただく運びとなりました。私と皆さんとで同じ時間を共有できる貴重な機会を設けていただけてとても嬉しく思っています。

日頃より温かく応援してくださる皆さんと更に楽しい時間を共にできますと幸いです。

内に閉じこもってしまいがちな私なのですが、リアクションは大きめで! お届けしていきます!