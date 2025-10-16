都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』配信決定

ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』(毎週火曜日23:00〜 全11回)が21日にスタートする。

総再生回数は9000万回超え

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。

2025年3月より放送されたSEASON1では、お笑いコンビ・ラランドのサーヤをはじめとする都市伝説好きなゲストや“闇の解説員”と呼ばれる都市伝説に詳しい専門家が一同に介して、芸能界の闇や、“ドバイ案件”をはじめSNSを中心に噂される国内外の闇の真相についてなど、嘘か本当かわからないこの世の闇をテーマに取り上げ、ゲストや“闇の解説員”たちが聞きつけた噂話を持ち寄り、トークを繰り広げてきた。

なかでも最終回で取り扱った “終末論”SPでは2025年7月5日に大災難が訪れるという都市伝説をテーマに。 巨大地震説、海底火山説、人為的災難説など様々な憶測が世間で飛び交う中で、Tさんと呼ばれる死者の姿が見える女性や宝くじを的中させた寺の住職・三木大雲さんといった預言者をスタジオに招き、様々な視点から“終末論”について議論を交わし大きな憶測を呼び、ABEMA公式SNSの総再生回数は9000万回を超え、話題を集めた。

さらにディープなトークを展開

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』では、超能力にまつわる企画を始動するほか、心霊、呪いなどのオカルト現象、芸能界をとりまく陰謀論などをテーマに取り上げ、さらにディープなトークを展開していく。

21日の初回は「自称エスパー100人オーディション始動＆国家の裏で起きている能力者バトル」をテーマに桜田通、井戸田潤、モモコグミカンパニーがゲスト出演。また“闇の解説員”として超常現象研究家の秋山眞人氏、死者の姿が見えるT さん、オカルト雑誌『月刊ムー』の編集長・三上丈晴氏、島田秀平を招いて“闇のトーク”を繰り広げる。

シーズン2放送開始に際して、Naokimanは「エスパー企画が一番楽しみです。僕の一番のロマンは、嘘か本当かわからないことをバカ真面目に検証して、もし本当だったら人類の大きな一歩に繋がると思うので、今回もそういった期待を抱いています」とコメント。

また、レギュラー出演するラランド・サーヤはSEASON1の反響について「様々な著名人から『ピー音は何を言っていたのか教えろ』と聞かれる日々でした。聞きたかったらスタジオに来いと伝えまくったので、もしかしたら更に大物ゲストが来るかもしれません」とコメントしたほか、最近身の回りに起きた嘘か本当かわからない都市伝説のような出来事について、「ニシダの体重が1か月で20キロ増量したことがあります。 人体の理屈を超えているので、鎌倉あたりでアブダクションされたのだと思っています」と相方ニシダにまつわる摩訶不思議なエピソードをコメントで寄せた。

