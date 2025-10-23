三菱地所、アクアイグニス及びカルチュア・コンビニエンス・クラブの3社は2026年3月、「軽井沢 T-SITE」を軽井沢駅北口にグランドオープンする。

信州全体の魅力を発信

同施設が位置する場所は、しなの鉄道が所有し、1997年の北陸新幹線開業に伴い廃線となった旧信越本線の線路跡地を活用するもの。本敷地を三菱地所が賃借して軽井沢駅自由通路直結の商業施設を開発、アクアイグニス及びカルチュア・コンビニエンス・クラブが温浴施設や宿泊施設、飲食・物販店舗等を運営する。同施設を通じて地域社会との連携を進め、軽井沢、さらには信州全体の魅力を発信、活性化に貢献していく。

「食べる」「過ごす」「安らぐ」新拠点

本施設は「信州らしさを発信し、体感できる 好奇心を"くすぐる"ゲートウェイ」をコンセプトに、信州の魅力を体感できる飲食テナント、物販店舗のほか、旅の疲れを癒す温浴施設や宿泊施設に加え、県内初出店の飲食など約16店舗が出店する。

【食べる】信州や話題の美食を味わう

感性を刺激する話題のスイーツや、地元の素材を活かした味が楽しめる"信州体感エリア"など、日常に美しく寄り添う美食が集結する。「とりまち」や「鮨屋小野」「賛否両論」のほか、辻口博啓氏が手がけるショコラトリー「ル ショコラ ドゥ アッシュ」などが軽井沢に初出店。さらに、生ドーナツ専門店の「I’m donut?」や、「OSOBAR STATION」「Smokemanship」などが出店する。訪れる人々の胃袋を“くすぐる”ラインアップが実現した。

【過ごす】信州の魅力に出会う

長野県内初出店の「SHARE LOUNGE」で大切な人とゆっくりと上質な時間を過ごすことができる。日常を振り返り、静かに刺激され、新たな旅をしたくなるような時間を提供する。

【安らぐ】「AQUAIGNIS」が甲信越初出店

日帰りでも、宿泊でも、そっと深呼吸したくなる静寂な空間でやすらぎの時間を提供する。開放感のある露天風呂や屋外サウナが楽しめる、複合温泉リゾート「AQUAIGNIS」が甲信越エリアに初進出する。