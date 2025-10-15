JR東日本グループは10月7日、浜松町駅から大井町駅間の東京南エリアを「広域品川圏(Greater Shinagawa)」と位置づけ、国際都市東京の未来を拓き、東京の新たな魅力・価値向上を創出する共創型都市エリア戦略を展開すると発表した。

広域品川圏の共創まちづくりが本格始動

2026年3月28日には、国際交流拠点である「TAKANAWA GATEWAY CITY」がグランドオープン。都市生活共創拠点である「OIMACHI TRACKS」がまちびらきを迎え、広域品川圏における共創まちづくりが本格的に始動する。

同エリアでは、各駅のえきまち開発を点ではなく、エリアとして一体で捉え、2030年代半ばまでには、同社グループ保有ビルの床面積約150万㎡、営業収益約1,000億円超/年の事業展開を視野に入れている。

都市戦略の基盤とモビリティ・Suicaの活用

都市戦略のベースは、各えきまちをつなぐモビリティ(鉄道、オンデマンド交通、水運、空飛ぶクルマ)に加えて、生活のデバイスに進化する「Suica」を「えきまち」と顧客をつなぐプラットフォームとして整備することにある。

現在の鉄道等の移動・決済機能に加えて、マイナンバーカード連携や生体認証等によりセキュリティーゲート適用範囲を拡大、移動データ等を活用した生活の利便性に繋がるリコメンド機能やチケッティングサービスの拡充等、「Suica ID番号」ひとつで、シームレスな移動と生活が実現できる社会の構築を目指す。

2026年春から高輪ゲートウェイ駅、大井町駅にてウォークスルー改札の通路を設置。また、2027年春には5駅にてウォークスルー改札の実証実験を実施する。2028年度には、鉄道とコーヒーやSTATION BOOTH等の各種サービスを一体で利用できるサブスクリプション商品を展開する。

鉄道と各種サービスを一体で利用できるサブスク商品

上質なナイトタイムエコノミーエリアの形成

東京のさらなる国際競争力向上に寄与するため、「安心で・上質で・豊かな」充実した夜の時間の過ごし方を提案する。例えば、歌舞伎をモチーフとした東京ならではの「和」「伝統とモダンの融合」や「アニメ/ポップカルチャー」等、夜間のユニーク体験ができるエリアブランドの構築を目指す。

左:MoN Takanawa 外観/右:WATERS takeshibaナイトクルーズ

広場を一体活用した賑わいの創出

広域品川圏において、合計約5万㎡(東京ドーム1個分)を超える広場空間が創出される。この広場空間を一体活用したビッグイベントを展開していく。また、鉄道を利用者に対して、"Suicaのタッチトリガーサービス"とも連携し、お得なイベント情報等を発信する。

左からOIMACHI TRACKS(TRACKS PARK)/TAKANAWA GATEWAY CITY(Gateway Park)/WATERS takeshiba(イベントスペース)

回遊性を向上させる多様なモビリティ展開

モビリティ事業者と連携し、駅から目的地までの「ラストワンマイル」を補完。移動そのものが観光資源にもなる水上交通、環境負荷の少ないエネルギーを採用した水素バスの活用ならびに、空飛ぶクルマや、オンデマンドモビリティ、自動運転の実証実験等、モビリティの未来を拓くユニークで回遊性の高いシームレスな移動エリアの形成を目指す。

「TAKANAWA GATEWAY CITY」グランドオープン

「環境」「モビリティ」「ヘルスケア」を重点テーマに、いい未来に資する取り組みを実証・実装する実験場となる街が誕生する。

「THE LINKPILLAR 2」は泉岳寺駅に直結する大規模複合棟で、クリニックやフィットネスのほか、低層部には商業エリアが併設される。商業エリア「NEWoMan TAKANAWA MIMURE」には約8,000㎡の一体構造に、11のラボラトリー(オープンファクトリー等を併設する飲食店舗)が広がり、身体と心を整える新しい食体験を提供する

NEWoMan TAKANAWA MIMURE

街の文化創造を担うミュージアム

街の文化創造を担うミュージアム「MoN Takanawa」では、放送作家・京都芸術大学副学長の小山薫堂氏が総合プロデューサーを務める。文化・芸術、メディア・社会の分野における専門的観点から、全体のブランディング・コミュニケーション、企画監修等を担う。

MoN Takanawa 外観

総戸数847戸のプレミアムレジデンス

総戸数847戸のプレミアムレジデンスが、2026年4月より入居を開始予定する。豊かな生態系を再現し、生物多様性に配慮したビオトープ「Link Biotope」が併設され、エコロジカルな住空間の形成や、環境学習・賑わいづくりの場となることを目指す。低層部には学校法人東京インターナショナルスクールが26年8月に新校舎を開校する。

5階エリアには1か月単位での滞在が可能な12戸の住居「Link Life Lab」が展開される予定。住居内はSuicaと連携したスマートホームサービスをベースに、睡眠状態や腸内環境のチェック機能が搭載された住戸設備のほか、入居者限定のウェルネス&ヘルスケアサービスの提供も予定されている。

Link Biotopeイメージ

「東京大学 GATEWAY Campus」開設

グランドオープンに先行して10月21日にはTHE LINKPILLAR 1 SOUTH9階に日本初のプラネタリーヘルスをテーマに据え、学際的な研究室が集う「東京大学 GATEWAY Campus」が開設する。さらにシンガポール国立大学(NUS)のほか、ビジネス創造施設LiSH Studio 2に拠点を構える「日本パスツール研究所(IPJ)」や「プラネタリーヘルス・イノベーションセンター(Phic)」等との連携を強化する。

ラボエリアイメージ

高輪築堤の保存と活用

まちづくりを進める中で出土した高輪築堤の保存と活用を通じて、日本で初めて鉄道が走ったイノベーションの地としての記憶を、次の100年に継承していくことにより、地域の歴史的価値向上や「国際交流拠点・品川」の実現に努めていく。国指定史跡の第7橋梁部および公園部の現地保存・公開を2027年度に予定している。また、グランドオープン時には、2027年度の公開に先立ち、高輪築堤の歴史的価値を体験できる展示「築堤ギャラリー(仮称)」のオープンを予定している。

左:THE LINKPILLAR 2から第7橋梁部を眺めるイメージ/右:高輪築堤・地下回廊を見下ろしたイメージ

OIMACHI TRACKS のまちびらき

2026年3月28日、都市生活の新たな共創拠点「OIMACHI TRACKS」が誕生する。行政、地域、入居企業、来訪者など多様な共創パートナーと連携し、テクノロジーやSuicaデータを活用した新しいサービスを展開する。防災情報の即時通知、避難支援、地域イベント情報のパーソナライズ配信などを通じて、「くらす・はたらく・訪れる」すべての人にとって安心・快適・便利な都市生活を実感できる拠点となること目指す。

OIMACHI TRACKS と品川区新庁舎イメージ

環境配慮のまちづくりとナイトタイムエコノミー

OIMACHI TRACKSでは、東京ガスとの共創により、商業施設の入居企業や賃貸レジデンスの入居者が、専用部においてカーボンオフセット都市ガスを選択できる仕組みを導入する。「ゼロカーボンのまちづくり」を共に推進し、新たな価値の創出を目指す。A-1地区の建物全体では、CASBEE Sランクも取得している。さらに、施設から排出される廃棄物を資源として活用するサーキュラーエコノミーの実現にも取り組む。

また、質の高い夜を過ごせるよう、運営会社や入居企業との連携によりナイトタイムエコノミーの実現を目指す。施設北側には山手線の車両基地が広がり、鉄道と都心の街並みが織りなす、この場所ならではの美しい夜景を楽しむことができる。

旅情と眺望を楽しむ滞在拠点

日本ホテルが運営する「HOTEL METROPOLITAN OIMACHI TRACKS TOKYO」では、5階にヨーロッパの食堂車をイメージした「The TAILOR YARD MAIN DINING」、26階には車両基地と夜景を一望できる「The TRAVELERS HOUSE ROOFTOP BAR」を展開し、旅情あふれる食体験を提供する。

また、同ホテルは「森の中のキャビン」をイメージした温かみのある客室を備えている。宿泊予約は10月9日午前10時より開始される。

客室イメージ

アトレが手掛ける商業施設が誕生

アトレが手掛ける「OIMACHI TRACKS SHOPS & RESTAURANTS」は、歩行者デッキや広場に面した開放的なアウトモール型商業施設。1～5階には81店舗の出店が予定されている。地元から出店する人気店(9店舗)やSC初出店の店舗等、多彩なラインナップによって新たな賑わいを創出する。

さらに、スパ・サウナ「サウナメッツァ大井町トラックス」や、映画館「TOHOシネマズ 大井町」のレイトショー(予定)など、夜間も心豊かに過ごせる空間を提供し、他の施設や地域の施設とも連携することで良質なナイトタイムエコノミーを実現する。

アウトモールイメージ

暮らしと仕事が融合する住空間

駅前の好立地に誕生するレジデンスは、賃貸レジデンスと、サービスレジデンス「オークウッド大井町トラックス東京」から構成される。ショップ・レストラン・ホテル等が身近にあり、複合施設に住む利便性を満喫できる。法人登記が可能なSOHOはJR東日本グループとして初の展開となる。共用施設として、3階エントランスには自然が感じられる住民専用テラス、14階には圧倒的な眺望を楽しめるラウンジも整備される。

SOHOを含む賃貸レジデンスは、2026年4月より入居開始を予定している。

新改札の名称は「トラックス口」に

今回の開発に伴い実施する駅改良計画として、コンコースの拡充や新改札の設置、ホームの拡張工事を進めている。この新改札の名称は「トラックス口」に決定した。