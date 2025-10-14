軽井沢高原教会(長野県軽井沢町)は11月30日～12月25日、クリスマスイベント「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」を開催する。

星降る森に佇む軽井沢高原教会とクリスマスツリー

軽井沢高原教会は、大正時代より開かれた教会の精神を大切にしており、誰にでも親しまれ、気軽に教会へ来てもらえるよう、年間を通して見学の受け入れや礼拝、催しを行っている。冬の軽井沢は、空気が澄み渡り、星空が特に美しく輝く。星とクリスマスには深い関係性があることから、星をモチーフにしたクリスマスイベントが企画された。本イベントでは、夜空の星と教会の森に広がる無数のランタンキャンドルが幻想的な空間を演出。今年のテーマは「願う」とし、星に願いを込める「Wishing tree」が新たに登場するほか、大切な人へのメッセージを綴る「Message of wishes」、幸せを願う歌を届ける「Harmony of wishes」といった新コンテンツを提供する。

星に願いを「Wishing tree」が登場

12月25日から数えて4週間前の日曜日から12月24日まではアドベントといい、イエス・キリストの生誕を待ち望む大切な期間となる。このアドベントと12月25日に、教会の森はあふれるほどの光に包まれる。夜空には輝く星、教会の森にはその星が舞い降りたかのように灯るランタンキャンドル。さらに、教会前には天頂に星を掲げた6mのクリスマスツリーが佇む。

今年のテーマ"願う"を象徴したWishing treeが、星降る森に登場する。いくつものガラス球が螺旋を描きながら空へと登り、その中央には、光の柱が真っすぐに伸びている。ガラス球は、来場者の「大切な人の幸せを願う」想いを表現し、光の柱が、その願いを星に届けるイメージ。Wishing treeは、星に込めたその願いが大切な人へ届くことを祈って設置される。

大切な人へ幸せを願う気持ちを伝える「Message of wishes」

Message of wishesは、教会を訪れた人たちが、大切な人へ感謝や幸せを願う気持ちを伝えるためのコンテンツ。教会オリジナルのレターセットを使用し、日頃伝えきれない想いをメッセージに込める。メッセージは、星降る森に設けられた特別な場所で互いに贈り合うことができる。

幸せを願う気持ちを込めて歌う「Harmony of wishes」

星降る森に響く歌声

日曜日と24日、25日には、星空の下、音楽を通して大切な人の幸せを願う「Harmony of wishes」を行う。その中の一曲、「Happy Xmas」(John Lennon＆Yoko Ono)は、「大切な人が幸せでありますように」という願いとともに、平和な世界を願うメッセージが込められた楽曲。星降る森に、あたたかな歌声が響く。また、月～土曜日(24日、25日を除く)には教会内にて、ハープやバイオリンなどの生演奏を日替わりで行う。

牧師の講話と賛美歌でクリスマスを祝う「クリスマス礼拝」

礼拝が初めての人も気軽に参加できる

日曜日と24日、25日には、教会内で「クリスマス礼拝」を行う。今年のテーマ「願う」に合わせた牧師による講話と賛美歌を通じて、クリスマスを祝う。初めての人も気軽に参加できる。定員は80名で、イベント予約者の中から抽選で参加者を決定する。24日は公式サイトにてライブ配信も行う。