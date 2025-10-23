大沢あかね、主婦殺害事件被害者の友人役で『コーチ』出演

テレビ東京のドラマ『コーチ』(毎週金曜21:00〜21:54)第3話・第4話のゲストキャストが発表された。
第3話・第4話のゲストキャスト
第3話で向井光太郎(唐沢寿明)がコーチングするのは、周囲より体格が大きく目立ちすぎるあまり、尾行に失敗し自信を失いかけている、目黒北署刑事・西条猛樹(関口メンディー)。
そして、西条が動向監視をする、並外れた身体能力を持つ窃盗常習犯・通称「ベランダ男」生方士郎役を池谷直樹。生方の窃盗の被害者・三村妙子役を山下容莉枝。西条の上司である目黒北署刑事課課長・春川雄二役を東根作寿英。失敗続きの西条を励ます頼れる先輩、目黒北署盗犯担当・橋上隆平役を福士誠治が演じる。
第4話では、感情を抑えるのが苦手で、すぐに泣いたり怒ったりして捜査がうまくいかない、板橋中央署刑事・正木敏志(阿久津仁愛)をコーチングする。
正木の上司となる板橋中央署刑事課課長・小田茂樹役を尾美としのり。正木が担当する主婦殺害事件の被害者 神村蓮香の友人・桐島奈央役を大沢あかね。主婦殺人事件の第一発見者で蓮香の近所に住む・城山恵吾役を赤ペン瀧川。一連の事件のカギを握る(!?)今村探偵事務所の探偵・今村勉役を駒木根隆介が演じる。
また、原作者・堂場瞬一氏が第3話でラグビーヘッドコーチ役としてカメオ出演する。
(C)「コーチ」製作委員会
【編集部MEMO】
池袋西署の係長・益山瞳は若くして女性管理職になり、自分を見下してくる年上の部下や、マイペースな後輩に振り回され日々やりづらさを感じていた。そんな中、人事二課から新入りが来るという異例の辞令が。現れたのは冴えない見た目をした55 歳のおじさん、向井光太郎(唐沢寿明)だった。刑事としての経験はあるのか? どうして今刑事課に来たのか? 何を聞いてもはぐらかされるが、見え隠れする刑事としての有能さに、より一層謎が深まる。そんな中、一軒家で殺人事件が発生。被害者男性の次男の証言により長男・智治が捜査線上に浮上するが、瞳の判断ミスで智治を取り逃がしてしまう。管理職の立場で許されない失敗をしたと、深く落ち込む瞳。向井に対しても「自分に管理職の適性があるか監視しに来たのでは」と不信感をぶつける。そんな瞳に向井がかけた言葉とは? “誰と出会うかで人生は変わる”刑事たちの成長物語が始まる。