大沢あかね、主婦殺害事件被害者の友人役で『コーチ』出演

テレビ東京のドラマ『コーチ』(毎週金曜21:00〜21:54)第3話・第4話のゲストキャストが発表された。

第3話・第4話のゲストキャスト

第3話で向井光太郎(唐沢寿明)がコーチングするのは、周囲より体格が大きく目立ちすぎるあまり、尾行に失敗し自信を失いかけている、目黒北署刑事・西条猛樹(関口メンディー)。

そして、西条が動向監視をする、並外れた身体能力を持つ窃盗常習犯・通称「ベランダ男」生方士郎役を池谷直樹。生方の窃盗の被害者・三村妙子役を山下容莉枝。西条の上司である目黒北署刑事課課長・春川雄二役を東根作寿英。失敗続きの西条を励ます頼れる先輩、目黒北署盗犯担当・橋上隆平役を福士誠治が演じる。

第4話では、感情を抑えるのが苦手で、すぐに泣いたり怒ったりして捜査がうまくいかない、板橋中央署刑事・正木敏志(阿久津仁愛)をコーチングする。

正木の上司となる板橋中央署刑事課課長・小田茂樹役を尾美としのり。正木が担当する主婦殺害事件の被害者 神村蓮香の友人・桐島奈央役を大沢あかね。主婦殺人事件の第一発見者で蓮香の近所に住む・城山恵吾役を赤ペン瀧川。一連の事件のカギを握る(!?)今村探偵事務所の探偵・今村勉役を駒木根隆介が演じる。

また、原作者・堂場瞬一氏が第3話でラグビーヘッドコーチ役としてカメオ出演する。

(C)「コーチ」製作委員会