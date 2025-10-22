星野リゾートは10月23日、宿泊予約システム「FleBOL(フレボル)」-Flexible Booking On Line-の一部機能の導入を開始する。

自由で快適な旅の予約を実現へ

同社ではこれまで「旅を楽しくする」ために、全国各地で地域の魅力を活かした滞在を企画・提供してきた。旅の予約体験についても、オンライン上でもっと自由で楽しいものにしたいと考えてきたが、従来の予約システムでは理想の旅の姿を十分に表現できず、顧客にとっても不便な点が残っていた。例えば、旅の計画段階で人数や客室タイプ、日程に変更が出た際に、予約の取り直しが発生してしまう煩わしさや、思い描いた旅程通りに食事やアクティビティの予約が取れないときの歯がゆさ、各地を巡る旅における宿の複数手配が面倒な点などが課題として挙げられる。

これらを解消するためには、既存の予約システムにはない、全く新しいモノを一から作る必要があると考え、独自の予約システムの開発に至ったという。将来的には旅マエ－旅ナカ－旅アトまで、滞在中のあらゆるシーンで顧客がスマホでスムーズに旅をアレンジできる姿を目指す。

第1弾「予約変更編」

予約済みの人からの問い合わせの約4割が「人数」「部屋タイプ」「宿泊プラン」「日程」の予約変更の希望であり、第1弾では、これらの「急な予定変更で日程を変えたい」「参加する友人が増えた」「もっと広い部屋にしたくなった」といった、旅の計画段階で発生する変更をオンラインで完結できるようにする。

星野リゾート調べ

導入開始日は2025年10月23日。FleBOL導入開始後に同社公式サイトにて予約した人は、WEB上でチェックイン当日午前9時まで「人数・部屋タイプ・宿泊プラン・日程」の変更が可能となる。対象施設は「界」全施設および「LUCY尾瀬鳩待」となる。