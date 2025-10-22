星野リゾートが展開する「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)は12月1日から、冬の旬の恵みを味わい尽くすディナーコース(18,000円)をメインダイニング「OTTO SETTE TOMAMU(オットセッテ トマム)」で提供する。

冬の旬の恵みを味わい尽くす全8品

レストランのコンセプトはイタリア語で「美しい組み合わせ」を意味する「Bella Combinazione(ベッラコンビナッツイオーネ)」。冬の海で身が締まった力強い蟹の味わいと、北海道の食の魅力を存分に楽しめるコースに仕上げた、全8品のイタリア料理を堪能できる。さらに、北海道ワインやナチュラルワインを含むアルコールペアリング、ハーブやスパイスを活かしたノンアルコールペアリング、両方を楽しめるミックスペアリングの3種類のコースも楽しめる。

提供期間は2025年12月1日～2026年3月31日まで。料金は、ディナーコースが18,000円、ワインペアリングは9,500円、ノンアルコールペアリングは5,500円、ミックスペアリングは7,500円となっている。

コースの始まりを彩る小前菜は、海と大地からの恵みを凝縮した華やかな4種類の料理。コルノは、爽やかなレモンや香草の香りを合わせたサーモンのパテを詰め、イクラをふんだんに盛りつけた。パッパコルポモドーロ(イタリアのトスカーナ地方の伝統的な家庭料理)は、クリアなトマトジュレの上に、濃厚な雲丹を添えた。澄んだトマトの酸味と、雲丹の甘くまろやかな風味が絶妙なハーモニーを生み出す。これらの料理は、北海道を代表する白樺の木でできた器の上に並べられる。

「蟹のリングイネ」は、冬の海が育んだ蟹の風味が凝縮された温製パスタ。ソースは、イタリア・リグーリア州の郷土料理である「チュッピン(リグーリア地方に伝わる伝統的な魚介のスープ)」の調理法を活かし、蟹の身だけでなく、殻までじっくり煮込むことで、濃厚な旨みと香ばしさが最大限に引き出されている。身をふんだんに含んだ濃厚なソースがリングイネと絡み、蟹の旨みを余すことなく堪能できる。

魚料理は、帆立や雲丹のムースを蟹で巻き込み、蒸すことで身をふっくらとさせた「蟹のインボルティーニ」。器に広がるバジルと春菊に目の前で熱々のオリーブオイルをかけると、パチパチとはじける音と清涼感のある香りが立ち上り、五感を刺激する瞬間を生み出す。口いっぱいに広がる、ふっくらと蒸された蟹の身のしっかりとした旨みを楽しめる。蟹や魚介の旨みがつまったクリアなスープを合わせることで、この贅沢な味わいを一層引き立てる一皿。

こだわりのペアリングで料理をさらに楽しむ

ペアリングの一例として、「蟹のリングイネ」には、バルサミコを思わせる熟成のニュアンスと円みのあるタンニンが特徴の「ラグレイン2007」との組み合わせが提案されている。この熟成感が甲殻類とトマトを凝縮したソースと合うことで、料理の味わいをより深く引き立てるという。

温製パスタとアルコールのペアリングイメージ

「蟹のインボルティーニ」には、ローズヒップとバジルを使ったドリンクを合わせる。料理に用いたオイルと同じ風味を持つドリンクを合わせることで、一体感が生まれるという。バジルの豊かな香りとローズヒップの澄んだ酸味が、蟹の持つ上品な甘味を最大限に引き立てる、余韻が爽やかなペアリング。