星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は2026年秋、「界 蔵王(かい ざおう)」を山形県・蔵王温泉に開業する。

同施設が位置する蔵王温泉は、開湯1900年以上と伝わる歴史ある温泉地。蔵王連峰の麓、標高880mに位置し、「天空の温泉郷」とも称される。その最大の特徴は「姫の湯」や「美肌の湯」として名高い日本有数の強酸性の硫黄泉にある。温泉の源となる火山の恵みを象徴するのが、「五色沼(ごしきぬま)」の異名を持つ火口湖「御釜」。由緒ある歴史、国内有数の強酸性の硫黄泉という泉質、雄大な自然が一体となった温泉地として知られている。

星野リゾートとして山形県への初進出となる本施設では、蔵王のシンボル「御釜(おかま)」から着想を得た360度パノラマのルーフトップテラスを設け、山々の絶景と湯浴みを満喫する滞在を提案する。

「御釜」がモチーフ、絶景を360度見渡すルーフトップテラス

施設の最大の特徴は、蔵王のシンボル「御釜」をモチーフにした、360度を見渡せるルーフトップテラス。遮るもののない空間からは、東に蔵王連峰の雄大な姿、西には山形ののどかな田園風景と朝日連峰の遠景が広がる。蔵王に自生する山野草が彩るテラスの中心にはジャグジーバスを備え、刻一刻と表情を変える景色を眺めながら湯浴みを楽しめる。テラスの各所には腰掛けられるスペースがあり、思い思いの場所で蔵王の自然と一体になるひとときを過ごせる。

蔵王温泉の硫黄泉を堪能する大浴場

名湯を楽しむ露天風呂

宿泊棟の隣に佇む湯小屋では、日本有数の強酸性の硫黄泉の恵みを最大限に享受できるよう、温泉の濃度が異なる3つの湯船を備える。体を優しく慣らしてゆっくりと浸かれる露天風呂から、源泉かけ流しで泉質をじっくりと味わう湯、そして上がり湯として入り体をととのえる湯と、まるで湯巡りをするかのように段階的に入浴することができる。露天風呂の目の前には、蔵王石を配した庭園が広がり、四季の移ろいとともに静寂な湯浴みを満喫できる。絶景のルーフトップとは趣の異なる、心落ち着く空間となっている。