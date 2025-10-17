バンダイスピリッツは、「ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー エース＆サボエディション」(3,850円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてより現在予約受付中、2026年3月発送予定。

「ONE PIECEカードゲーム サウンドローダー」は、「ONE PIECEカードゲーム」専用の、キャラクターをイメージした効果音や劇中BGMを収録した音が鳴る仕様のカードローダー。シリーズ第4弾となる本商品はエースとサボの音声を収録している。

本体は、オフィシャルカードケースに収まるサイズ感で、ONE PIECEカード1枚を収納することができる。カードの保管用に使用することはもちろん、サウンドローダーにカードを入れたままONE PIECEカードゲームで対戦することも可能。

本体のモードセレクトボタンを押すとエース、サボを切り替えることができ、側面のBGMボタンを押すことで、「ウィーゴー！(TVアニメサイズ)」を再生することができるほか、効果音ボタンを押すと、エースとサボが必殺技を放つときのセリフと効果音を一緒に楽しめる。

また、本商品限定デザインとなる、特製イラストのONE PIECEカード「ポートガス・D・エース」「サボ」も付属する。

抽選で100名に『スタンダードバトルパック vol.14』プレゼント

本商品を購入すると、抽選で100名に『スタンダードバトルパック vol.14』を1パックプレゼントする。当選者には、本商品と同梱して発送する。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション