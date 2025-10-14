ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、11月22日に埼玉スタジアム2002で開催される世界的サッカーイベント「EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALE(以下、エル・クラシコレジェンズ)」のオープニングセレモニーに参加できるライバーを決定するイベント『「伝統の一戦」−−究極のサッカーイベントが降臨! サッカー好き感涙のレジェンドたちが集結! EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALEオープニングセレモニー出演権争奪戦』を、13日より開催している。

『「伝統の一戦」−−究極のサッカーイベントが降臨! サッカー好き感涙のレジェンドたちが集結! EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALEオープニングセレモニー出演権争奪戦』

キックイン・セレモニーの大役

『「伝統の一戦」−−究極のサッカーイベントが降臨! サッカー好き感涙のレジェンドたちが集結! EL CLASICO LEGENDS -SAITAMA GRAND FINALEオープニングセレモニー出演権争奪戦』は、世界的に絶大な人気を誇るFCバルセロナおよびレアル・マドリードCFの伝説的選手たちが集結する「エル・クラシコレジェンズ」の、11月22日に開催されるグランド・フィナーレのオープニングセレモニーに参加するライバーを決定するイベント。FCバルセロナレジェンドとして、イニエスタやリヴァウド、ダーヴィッツ、プジョル、レアル・マドリードCF レジェンドとして、ルイス・フィーゴ、グティ、ペペが来日予定のほか、当日はシークレットプレイヤーも参加する予定だという。

そして、このイベントは、「17LIVE」で活動中の顔出しをしている認証ライバーであれば、誰でも参加が可能。アプリ内イベントで見事1位を獲得したライバーには、11月22日に埼玉スタジアム2002で開催される「エル・クラシコレジェンズ」において、試合前のコイントス役や後半開始時のキックイン・セレモニーの大役を務めてもらうほか、出場選手との撮影や、巨大ビジョンで放映されるCMへの出演権などが贈呈される。また、2位および3位入賞のライバーは、選手のハイタッチや選手との撮影権などを獲得する。