ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、11月24日に京セラドーム大阪で開催される「Bs Fan-Festa」へ出演するライバーを決定するイベント『京セラドーム大阪で開催決定! 「Bs Fan-Festa」出演権争奪戦』を、10日より開催している。

多数のプライズが贈呈

『京セラドーム大阪で開催決定! 「Bs Fan-Festa」出演権争奪戦』は、京セラドーム大阪を本拠地に幅広い世代にファンを持ち、堅実さと勢いを兼ね備えた球団として注目を集めているオリックス・バファローズとコラボレーションのうえ実施するイベント。2023年に実施した『オリックス・バファローズ×17LIVE プロ野球公式戦始球式オーディション』が好評だったため、第2弾となるコラボレーションイベントとして実施に至ったという。

このイベントは、「17LIVE」で活動中の認証ライバーであれば、誰でも参加が可能。アプリ内イベントで上位に入賞した計5名のライバーには、11月24日に京セラドーム大阪で開催される「Bs Fan-Festa」において、MVP選手への賞品贈呈や自身のPRも行うことができるファンフェスタ応援隊長就任権や、球場内各所のビジョンで放映されるCMへの出演、のぼり・ポスターへの掲載権など、多数のプライズが贈呈される。