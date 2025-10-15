YouTuberのぷろたんが、“大間のマグロ”を釣り上げる挑戦に密着した旅企画が15日より、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」で配信される。

ドキュメンタリー系旅配信企画

この企画は、YouTubeの登録者数209万人を誇り、ボディビルダーとしても知られるぷろたんが、“大間のマグロ”を釣り上げる挑戦を追うドキュメンタリー系旅配信企画で、2泊3日の旅の様子を「17LIVE」でライブ配信を通じて紹介する。

旅の初日となる10月15日からライブ配信をスタートし、最初のマグロ釣り挑戦は10月16日(4:30〜)からライブ配信を予定しているという。(天候などの諸条件により、変更・中止となる場合あり)

また、企画中に見事マグロを釣り上げた場合は、後日そのマグロを解体し、参加者に振る舞うイベントも開催予定で、参加権を獲得するためのアプリ内イベントも実施予定。詳細は、後日アップされるアプリ内イベントページで記載される。

さらに、大間マグロ旅の様子を編集し、後日アプリ内「17LIVE+」およびYouTubeチャンネル『ぷろたん日記』にて公開予定。