ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

    『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

ド派手な新居を建設中

番組では、かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子の現在と彼女の“終活”に密着した。

昨年、長年住んだ豪邸を売却したと語り、現在は家賃100万円の神戸のマンションで暮らす彼女だが、その裏で、高級住宅地・芦屋に「片手(5億)以上」と語るド派手な新居を建設中であることが判明。

ヒョウ柄&ピンクのエントランス、螺旋階段や玉座が構える玄関、壁紙からベッドまで全てヒョウ柄の寝室など、マダム信子の個性が詰まった新居の構想に、スタジオゲストの大沢あかねも「城じゃん」と驚いていた。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

経営者女性が美容師男性のとった“驚きの行動”告白「昨日の夜…」　オリラジ藤森「男性目線で言うと、あれはなかなかできない」
大沢あかね、いま憧れるタレントとは「全部成功してる」「(ほかに)芸能界でそんな人いない」
マダム信子、長年住んだ豪邸を売却　現在暮らすマンションの家賃は…
中村橋之助、母・三田寛子の“スパルタ教育”明かす「何があっても休ませてもらえなかった」
香取慎吾、歌舞伎界の正装を聞き「でも、團十郎さんって…?」 スタジオ爆笑の展開に
マダム信子、終活のために長年住んだ豪邸を売却　一方で高級住宅地に数億円をかけた新居を建設中
藤木直人、将棋のアマ初段に認定された経緯を明かす　きっかけは将棋と麻雀の二刀流・鈴木大介九段
経営者男性とIT企業勤務女性が手を絡ませ、髪を触り…「こんなにドキドキしたことない」
鈴木保奈美、“芸能界のスキャンダル”がテーマのドラマに出演「事実はひとつですが…」
都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』配信決定
人生を本気で変えたいと願う5人の男性が共同生活　さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく
1億円以上の借金が原因で両親が離婚、父とは疎遠のまま死別　「最後に言えなかった後悔がある」と語る九条ジョーはイタコへ会いに行った
関連画像をもっと見る