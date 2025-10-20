マダム信子、長年住んだ豪邸を売却　現在暮らすマンションの家賃は…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。
ド派手な新居を建設中
番組では、かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子の現在と彼女の“終活”に密着した。
昨年、長年住んだ豪邸を売却したと語り、現在は家賃100万円の神戸のマンションで暮らす彼女だが、その裏で、高級住宅地・芦屋に「片手(5億)以上」と語るド派手な新居を建設中であることが判明。
ヒョウ柄&ピンクのエントランス、螺旋階段や玉座が構える玄関、壁紙からベッドまで全てヒョウ柄の寝室など、マダム信子の個性が詰まった新居の構想に、スタジオゲストの大沢あかねも「城じゃん」と驚いていた。
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
