マダム信子、長年住んだ豪邸を売却　現在暮らすマンションの家賃は…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。

ド派手な新居を建設中

番組では、かつて「マダムブリュレ」を年間50億円売り上げ、テレビに年間90本以上出演していたマダム信子の現在と彼女の“終活”に密着した。

昨年、長年住んだ豪邸を売却したと語り、現在は家賃100万円の神戸のマンションで暮らす彼女だが、その裏で、高級住宅地・芦屋に「片手(5億)以上」と語るド派手な新居を建設中であることが判明。

ヒョウ柄&ピンクのエントランス、螺旋階段や玉座が構える玄関、壁紙からベッドまで全てヒョウ柄の寝室など、マダム信子の個性が詰まった新居の構想に、スタジオゲストの大沢あかねも「城じゃん」と驚いていた。