「報道キャスターになりたかった」松丸友紀、番組で“変なおじさん”などを全力でやらされ…今の自分につながった経験を熱く語る

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が3日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

人生が変わった仕事

番組では、元HKT48で、現在は実業家としても活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子や、体重100kg以上の人をレンタルできるサービス「デブカリ」で働く女性たちに密着。そして、スタジオトークでは、自身の人生が変わった仕事の話題に。

元テレビ東京アナウンサーの松丸友紀は、テレビ東京時代に出演していた『ゴッドタン』を挙げ、「報道キャスターになりたかった」という当初の夢とは裏腹に、番組で「変なおじさん」や「コロッケさんのモノマネ」などを全力でやらされる中で、「あれ、私いま何をやってるんだろう」と葛藤した過去を告白。

しかし、その経験があったからこそ「よく見られたいって過剰に思っていた殻が破れた」と、今の自分につながったと熱く語っていた。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

