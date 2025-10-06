「報道キャスターになりたかった」松丸友紀、番組で“変なおじさん”などを全力でやらされ…今の自分につながった経験を熱く語る

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#5が3日に配信された。

人生が変わった仕事

番組では、元HKT48で、現在は実業家としても活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子や、体重100kg以上の人をレンタルできるサービス「デブカリ」で働く女性たちに密着。そして、スタジオトークでは、自身の人生が変わった仕事の話題に。

元テレビ東京アナウンサーの松丸友紀は、テレビ東京時代に出演していた『ゴッドタン』を挙げ、「報道キャスターになりたかった」という当初の夢とは裏腹に、番組で「変なおじさん」や「コロッケさんのモノマネ」などを全力でやらされる中で、「あれ、私いま何をやってるんだろう」と葛藤した過去を告白。

しかし、その経験があったからこそ「よく見られたいって過剰に思っていた殻が破れた」と、今の自分につながったと熱く語っていた。