ベネリックはサンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」(全6種/1回400円)と、「サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル」(全6種/1回400円)を9月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売中だ。

「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」(全6種)は、食べ終わった後に折りたたんで持ち帰っていたあの頃を思い出す、ランチBOXがミニチュアキーホルダーになって登場したもの。レトロなデザインの「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー」は、「ハローキティ」「みんなのたあ坊」「あひるのペックル」「リトルツインスターズ」「けろけろけろっぴ」「ポムポムプリン」の全6種がラインアップ。

手持ちのミニチュア雑貨と組み合わせて部屋に飾るだけではなく、ボールチェーンが付属しているため、キーホルダーとしてバッグやポーチに付けて使用できる。

「サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル」(全6種)は、昔お部屋で使っていた方には懐かしい、サンリオキャラクターズの折りたたみテーブルが、手のひらサイズになって登場したもの。

スクエアの形にレトロなデザインの「ハローキティ」「リトルツインスターズ」「マイメロディ」「チアリーチャム」の4種のほか、テーブルがハローキティの顔の形をしたダイカットデザイン2種のラインアップで、いずれも飾って楽しめるアイテムだ。

実際に折りたためる仕様で、家にそのまま飾るだけではなく、手持ちぬいぐるみやマスコットと一緒に、おでかけ先での撮影も楽しめる。

ハローキティ

みんなのたあ坊

あひるのペックル

リトルツインスターズ

けろけろけろっぴ



ボールチェーンが付属

付属ゴム使用イメージ

折りたたみ時イメージ

「サンリオキャラクターズ ミニランチBOXキーホルダー(全6種)」は年9月中旬より順次発売。価格は1回400円。対象年齢は15歳以上。サイズは約W55×H28×D43mm。素材はPP・鉄・合成ゴム。取扱店舗は全国のカプセルトイ自販機コーナー。

ハローキティ

リトルツインスターズ

マイメロディ

チアリーチャム

サイズイメージ

折りたたみ時イメージ(背面)

「サンリオキャラクターズ minimini折りたたみテーブル(全6種)」は9月中旬より順次発売。価格は1回400円。対象年齢は15歳以上。サイズは約W60×H33×D50mm。素材はABS・紙。取扱店舗は全国のカプセルトイ自販機コーナー。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L650020