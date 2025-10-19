お笑い芸人のカンニング竹山が3日、YouTubeチャンネル『アンタッチャブルの早速行ってみた』にゲスト出演。観光大使をやらない理由を打ち明けた。

カンニング竹山

「今さら福岡帰って…」と胸中を明かすも…

地域の魅力を発信すべく、さまざまなPR活動を行う観光大使。竹山は、「観光大使はもうちょっといいですって。嫌なことはないけど、大使をできるようなところは俺にはない」と吐露。自身は福岡出身だが、「18歳で福岡が嫌で出てきてるし。今は大好きだけど」と語り、「華大(博多華丸・大吉)とかを置いて、同期みんなでやってたのに出てきたから。今さら福岡帰って、“福岡でござい!”って言ったら、華大とかに申し訳ない。同期にも」と心の内を明かした。

古巣・福岡吉本に対し、「向こうのお笑い界で言うと、華大がずっとやってて。俺は途中で逃げたから」と思いを口にした竹山。しかし、「オファーがきたけど断ったってこと?」と聞かれると、「来てない」とあっさり告白。山崎弘也は、「めちゃめちゃダサいじゃん! 来てないのにやらないって決めてんの?」「“一生結婚しない”って決めてるけど、全然モテない人の状況なんじゃないの?」とツッコみ、柴田英嗣も、「話が変わってきちゃう」と苦笑いだった。

「どこも来てない。ただ、俺がやらないって言ってるだけ。来たことはない」とひょうひょうと話す竹山に、山崎は、「やらないって言っちゃってるから、きてないんだね。そうじゃないと、かわいそすぎる」とフォロー。これまで一度も観光大使のオファーがなかったことが判明したが、竹山は、「断ってるんじゃなくて、やらないって言ってるだけ」と主張。山崎が、「“俺は吉高由里子と付き合わない”って公言してる人いたら、どう思う?」と問うと、「カッコ悪いと思う」と返して笑わせていた。