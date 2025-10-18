視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(10月6日～12日)をまとめた。

美奈子

白熱のクライマックスシリーズに緊張感

この週のランキングでは、プロ野球のクライマックスシリーズとバラエティ番組のスペシャル企画が視聴者の関心を集めた。

コア視聴層ランキングで4位に入った『プロ野球2025セ・リーグCSファースト第2戦』(NHK)は、62.8%の注目度を記録。DeNAが巨人に7-6で逆転サヨナラ勝ちを収めた劇的な展開が、多くの視聴者を画面にくぎづけにした。延長11回、林選手と蝦名選手の適時打で決着がついたこの一戦は、ファイナルステージ進出を懸けた緊張感が高い注目度に直結したと考えられる。

一方、個人全体ランキングで3位に入った『プラチナファミリー3時間SP』(テレビ朝日)は、4週連続3時間スペシャルの最終回。高嶋ちさ子がフランス・パリとイギリス・ケンブリッジを訪れ、特別エリアを見学する豪華な内容が話題を呼んだ。

また、注目の新ドラマが初回放送から両部門でランクインするなど、充実した1週間となった。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

過酷な「街中そっくりさん当て対決」も引きつける

コア視聴層ランキングで2位、個人全体で4位に輝いたのは『水曜日のダウンタウン』(TBS)。今回のメイン企画は「街中そっくりさん当て対決」だ。コンビの1人が出題担当として街で有名人に似ている人を探し、スタジオにいる相方に写真を送信して正解が出るまで帰れないという過酷な対決が繰り広げられた。

挑戦したのはウエストランド、マユリカ、きしたかの、ザ・マミィ、シシガシラ、ドンココの6組。番組おなじみの「帰れない」系企画に芸人たちが挑む緊張感と、街で見つけたそっくりさんをめぐる笑いが視聴者を引きつけた。

もう一つの企画は、吉村崇がプレゼンターを務めた「4世代対抗リレー 第4弾」。子どもから曾祖母まで走ることができる4世代家族を探し、リレー対決を実施した。

今回は「ビッグダディ」林下清志の元妻として知られるタレントの美奈子ファミリーが参加し、注目を集めた。美奈子は孫の琉愛さん、長女の乃愛琉さん、曾祖母とともに4人で出場。離婚歴について「3人です、3人だけど4回」と説明する場面もあり、複雑な家族構成が話題となった。

リレー本番では各家族が世代を超えてバトンをつなぎ、「バツは多いが絆も強い素敵な4世代家族だった」と番組が締めくくった。