フジテレビの宮司愛海アナウンサーが11日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。配信100回を迎えた喜びと感謝を伝えた。

『すみ黙』は「帰る場所」「何でもしゃべれる場所」

宮司愛海アナウンサー

2023年11月にスタートした同番組。配信100回を迎え、「ひとえにみなさまのおかげでございます。日々日々ありがとうございます!」と喜びもひとしお。初回放送は、Spotifyのランキングで1位になったこともあり、「そんな輝かしい功績を挙げている番組。あのときは、下にあのちゃんと粗品さんの番組があったり、松岡茉優さんと伊藤沙莉さんのがあったり、安住さんの“日天”とか。すごい人たちを差し置いて……」と誇らしげに語った。

しかし、「今は、Spotifyだと134位。まあ、数字がすべてじゃないんでね(笑)」と苦笑しながら明かす場面も。一方で、評価4.8、レビュー数788という結果に、「結構すごくない? これはすごく内容が濃いということで、内容が評価されてる」「内容に根強く人気がある」と自負。改めて、リスナーに向け、「メールを読むだけで、日ごろのストレスが解消されていくような。そんな時間にもなっていた100回ですけど。みなさまにお礼を申し上げます。ありがとうございます」と感謝した。

また、元々半年間の予定だった同番組。宮司アナは、「末永く続けていけるのが理想ですけど。会社ともいろいろ折衝しないといけないので、そっちの面も頑張りたい」と意気込み、「やっぱり帰る場所じゃないけど。生放送の番組とは別に持ってる、何でもしゃべれる場所というか。自分がしゃべってることを受け止めてもらってる場所なので」と熱弁。最後は、「ありがとうございます」と何度も感謝を重ねながら、「これからも聴き続けていただけたら幸いです!」と呼びかけていた。