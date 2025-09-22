さや香・新山、石丸伸二氏の密着取材中にハプニング　ある人物から名刺を差し出され…

ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#4が、20日に配信された。

石丸伸二氏の密着取材中にハプニング

さや香・新山は、YouTubeでよく演説動画を観るなかで、そのトークスキルに惹かれたという政治家・石丸伸二氏に接触。都議選の告示日前日に行った密着取材について語った。

「普段あまりお笑いは見ない」という石丸氏の好きな芸人を聞き出すなど、その素顔に迫るなか、新山にハプニングも。演説を聴いていた新山に名刺を差し出した人物が、スポーツ誌の記者で、「政界進出を考えてるんですか?」と質問される事態が起こる。

さらに、石丸氏の後ろで何度もカメラに映り込み、選挙カーにも同乗、さらに体験として選挙カーの上で“一言挨拶をする”という流れもあり、当日ネットでも「さや香やん!」「新山やん!」と騒がれていたという新山。

これに新山は「違います違います!」「立候補とか自分が出るってことには絶対にないです」と全力で否定し、「このOAを早めてもらえませんか? 仕事で行っていたって早く出してほしいんです!」と番組製作陣へ強くアピール。“ドーピング”が思わぬ誤解を呼ぶ展開に、スタジオは終始笑いに包まれていた。

【編集部MEMO】
『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。

