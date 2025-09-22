さや香・新山、「やっぱりトークスキルがすごい」と思う政治家とは

ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#4が、20日に配信された。

政治家・石丸伸二氏に密着取材

さや香・新山は、YouTubeでよく演説動画を観るなかで、そのトークスキルに惹かれたという政治家・石丸伸二氏に接触。都議選の告示日前日に行った密着取材について語った。

朝から5～6カ所を回るハードスケジュールに同行したそうで、「控室とかがなくて、路上で普通に演説を待機してるんですよ」「選挙カーが“とちってる”っていう理由で遅れたりして(笑)」とリアルな現場をテンポよく語る新山にスタジオは爆笑。

一方、演説本番では、石丸氏が一つのテーマを短く説明する演説スタイルを展開していたそうで、通行人が足を止めやすいよう工夫されたその戦略を、新山は「やっぱりトークスキルがすごい!」と絶賛する。

また、新山はそのまま選挙カーにも同乗。車内でインタビューを行うと、「普段あまりお笑いは見ない」という石丸氏が、好きな芸人として「粗品さん」の名前を挙げていたことを報告。さらに「“電蟹”(粗品の単独ライブ)も観てる」「ゲーム配信も大好き」と語っていたと明かし、粗品も「ほんま!?」と驚いていた。