ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#4が、20日に配信された。

  • 『ドーピングトーキング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

    『ドーピングトーキング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

『VIVANT』野崎のモデルというウワサがある人物

大ヒットドラマ『VIVANT』(TBS系)にどハマりしたという森下直人(ななまがり)は、劇中に登場する公安捜査官・野崎のモデルというウワサがある人物へ、“名前・顔出しNG”という条件で取材を敢行。対面場所は、多くの人が出入りする新宿の雑居ビル。集合時間をずらし、2人で会うことが周囲に知られないよう細かく調整されたと話す。

そして現れたのは、森下いわく「その辺にいそうな普通のおじさん」。しかしながらその経歴は、野崎と同じ「警視庁公安部外事第四課」にかつて所属しており、海外の大使館でも勤務した経歴を持つというまさしく野崎そのものだったそうで、“野崎のモデル”というウワサの信憑性に、スタジオも大きな盛り上がりを見せる。

そして森下が率直に「別班って本当にあるんですか?」と質問すると、その人物からの回答は……。その後も、公安が関わったとされるある実話の紹介を交えながら、“公安の実態”や“別班の真実”を語った森下。スタジオからは「すげぇ……」と驚きの声が上がり、想像を超えるドーピングトークとなった。

【編集部MEMO】
『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。

『VIVANT』“野崎のモデル”というウワサがある人物に取材　ななまがり森下の前に現れたのは…
さや香・新山、石丸伸二氏の密着取材中にハプニング　ある人物から名刺を差し出され…
投手・大谷翔平のポストシーズンでの起用法は?　ロバーツ監督が語る「翔平は…」
お見合いに着ていくワンピースは白と黒どっちがいい?　婚活アドバイザーが即答したのは…
さや香・新山、「やっぱりトークスキルがすごい」と思う政治家とは
“美人すぎる”そば屋女将、水着写真投稿の理由説明　みちょぱ「女に嫌われる女ですわ」
藤木直人、撮影前日にホテルで就寝　翌日、目を覚まして外を見ると…
藤木直人、“勝手に縁を感じていた”同い年の俳優と10年ぶりに共演「現場で会った瞬間にハグしました(笑)」
令和ロマンくるまをバングラデシュ南端の孤島に置き去りに　『世界の果てに、くるま置いてきた』
元AKB48浦野一美、「直腸膣ろう」との過酷な闘病生活を語る　『ダマってられない女たち season2』
藤木直人、倉科カナと自分が“似ている”と思った部分「僕は…」
藤木直人、初共演で「本当に存在する人なんだ…」という感覚だった俳優とは
関連画像をもっと見る