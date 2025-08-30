飛行機で落ち込むラミレスを目撃し…友田オレが聞いた“ある一言”「真相を知りたい」

30日(22:00〜)にスタートする、ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』(全8回)の記者会見が28日に都内で行われ、粗品(霜降り明星)、アントニー(マテンロウ)、谷拓哉、友田オレ、森下直人(ななまがり)、中山功太が登壇した。

友田オレ

飛行機でラミレス氏を目撃

会見中、会ってみたい人を問われた友田。そこで名前を挙げたのが、ヤクルトや巨人、DeNAなどで活躍した元プロ野球選手のアレックス・ラミレス氏だった。

「厳密には、一回見たことがあって。飛行機に乗ったら、(ラミレスさんも)乗ってて、降りるときにすれ違った。ただ、だいぶ落ち込んでて、通訳っぽい人にボソッと『はあ……ノーベースボール』って言ってたんですよ。これの意味を本当に知りたくて! 『もう、うんざりだよ』の意味なのか、『ノーベースボール、ノーライフ』の可能性もあるし。真相を知りたいなと思って」

この友田の目撃談には、共演者たちも興味津々。また、アントニーから、こんな情報も飛び出した。

「ラミレスさんが一番信用してる占い師が、僕らの後輩のめくるくんっていう、タロットカードで占いをする芸人。マジで信用してるんですよ。ラミレスさんに監督のオファーが来たときに、めくるくんに『監督のオファーが来たんですけど、どう思いますか?』って聞いて、めくるくんがタロットをめくって、『今はダメです』って。で、ラミレスさんが『分かった』って。だから、もしかしたら、そこ(ノーベースボール)につながる可能性がある」

アントニーの話を聞き、友田は「お会いしたいですね」と改めて願っていた。

新番組『ドーピングトーキング』

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。

なお、この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。