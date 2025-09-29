タカラトミーは、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の劇場公開を記念して、動かして遊べる手のひらサイズの動物フィギュア「アニア」から、「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」と新キャラクター「ゲイリー」をセットにしたアニア 「ズートピア２」スペシャルセット(希望小売価格：4,400円)と、映画「ズートピア」の劇中に登場するキャラクターの単品フィギュア4種「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」「フィニック」「クロウハウザー」(希望小売価格：各1,650円)を11月15日に発売する。

アニア 「ズートピア２」スペシャルセット

単品フィギュア4種

アニア 「ズートピア２」スペシャルセットは、「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」に加え『ズートピア２』にて初登場となる「ゲイリー」のセット。「ニック・ワイルド」は警察学校を卒業し警察官のバッチをつけ、「ジュディ・ホップス」も今回公開する劇中で着用している服装で登場します。通常のアニアより関節の可動域を増やし、劇中のキャラクターたちのように腰に手を当てたり、小物を持ったりと、細かなポーズを再現できるようになっている。

アニア 「ズートピア」単品4種は、『ズートピア』に登場する人気キャラクター「ニック・ワイルド」「ジュディ・ホップス」「フィニック」「クロウハウザー」が商品化。それぞれのキャラクターが登場するシーンの印象的なアイテム「アイスキャンディー」「ニンジン型レコーダーペン」「ベビーカー」「ドーナツ」が付属する。

(c)Disney