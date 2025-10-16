元乃木坂46の堀未央奈が、15日放送のテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26:34～ 一部地域を除く)に出演。電車内で起こったというハプニングを明かした。

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

15日の放送では、東ブクロ(さらば青春の光)と鬼越トマホークといったトークの猛者たちをゲストに迎え、堀未央奈のトークをアップデートする企画を実施。

森から「アンケートで気をつけるべきことってありますか?」と質問されると、鬼越の金ちゃんは「できるだけ多めに書くとかは正直ありますけど。多少なんか大げさに書くっていうのはありますね。パッと見て採用されないとやっぱり使われない」と採用されるアンケート記入のコツを伝授する。

堀が書いたアンケートには、「電車で座っていたら目の前に座っていたおじさんにめちゃくちゃ文句を言われた。多分隣の席に座っていた奥さんの隣に座りたかったのか? と思うが、真顔でじーっと見つめたらもっとキレられた」というエピソードが。これに金ちゃんが「文句の内容も具体的に言う方がいいかもしれない」とアドバイスを送ると、堀は「クソガキとか?」とこぼし、一同を驚かせた。