女優の天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00～21:54)第1話出演ゲストが、7日に発表された。

同作は、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称:キントリ)」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げるドラマシリーズ。2014年1月期の第1シーズンから、これまで連続ドラマ4作品に加え、ドラマスペシャル2作品を放送。10月期の第5シーズンの放送そして、『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』の公開日が12月26日に決定し、12年の時を経てついに完結を迎える。

山本耕史と若村麻由美の出演がすでに発表されている第1話だが、新たに角田晃広(東京03)、竜雷太、峯村リエが出演することが決定した。

初回拡大スペシャルとなる第1話では、政府肝いりの再開発計画が発端となり、国家プロジェクト幹部の命が次々と奪われる連続殺人事件が発生。さらに、人気キャスター・倉持真人(山本)が犯人を番組内で挑発したことで、倉持自身と実父までもが被害者になってしまう。3人の被害者は全て同様の手口で殺されており、連続殺人事件の捜査が進むどころか、被害は拡大の一途を辿る最悪の事態に。予期せぬ波紋も広がり、捜査は混迷を極めていく。

今回、角田が演じるのは、連続殺人事件の発端となる再開発計画の工事を請け負う企業で、広報を担当する社員・辻本裕太。“正義”を信じながら、再開発反対派の怒号にも屈せず淡々と職務をこなす辻本だが、真壁はそんな辻本がふと発した言葉に引っかかる。そして、辻本は真壁が最新シーズンで初めて取調室で聴取する被疑者となる。

また、連続殺人事件の被害者でもあり、人気キャスター・倉持の実父で元ジャーナリストの磯貝信吾を竜、倉持家への忠誠を誓い、日々献身的に尽くしてきた家政婦・時田史恵を峯村が演じる。

コメントは以下の通り。

角田晃広(東京03)

まさか自分がキントリメンバーの皆さんと対峙することになるとは思ってもいなかったので、出演が決まった時は驚きました。そして、焦りました。取調室のシーンは、とてつもない緊張感の中での撮影なんだろうな、と。覚悟しておかなければ、と気が引き締まりました。

そんな中、撮影前にキントリメンバーである塚っちゃん(塚地武雅)から「皆さん、気さくな方々だからご安心を」と連絡をもらったので、すごく助かりました。実際に撮影が始まるまでは和やかな雰囲気で、自分が51歳だと告げると、小日向(文世)さん、でんでんさんからは「若いねー!!」と言われました。塚っちゃんも以前、同じことを言われたそうですが、こんなことを言われる現場はなかなかないです。

ところが……取調室のシーンの撮影では空気が一変。最初でんでんさんに詰め寄られる場面があったのですが、テストの時から台本とまったく違う勢いだったので、セリフが飛ぶんじゃないかと焦りました。でも、それはテンションを上げるため、テストの時だけやられたのだと聞き、心の底から安心したのですが……天海さんが取調室に入ってこられた時は空気が変わるのを感じ、やはりものすごい緊張感の中での撮影。覚悟しておいて良かったです。

皆さん、いよいよ第5シーズンが始まります! 12月公開の『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』に向けて盛り上がっていきましょう!