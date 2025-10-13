山本耕史、笑いが止まらず　主演女優に“一喝”される「笑うんじゃない! と…」

俳優の山本耕史が、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(10月16日スタート毎週木曜21:00～)の囲み取材会に天海祐希、田中哲司、塚地武雅、でんでん、小日向文世、若村麻由美とともに登壇した。

山本耕史

『緊急取調室』第5シーズン第1話にゲストとして出演する山本。同シリーズへの出演について、「シリーズが12年ということで、僕も定期的に観ていたセットの中に入れる嬉しさがありました」と喜びを語る。

しかし、同時にプレッシャーもあったそうで、「対決シーンがものすごいやり合いですし、観ていても大変なんだろうなと思っていました。台本も辞書みたいなのかなと想像していたんですが、開いてみたら本当に辞書みたいでした(笑)」と笑いを交えつつ振り返った。

主演の天海とは、これまでも共演を重ねてきた。「頼りになる、先頭に立ってくれている天海さんをいつも見ているので、いい意味でリラックスもできるし、ピリッともできる。こういったワイワイ面白い話をしてくださる男性キャストを締めてくれる」とその印象を明かす。

囲み取材の前日に行われた撮影でも、そんな天海の姿が見られたようで、「おもしろいセリフがあったんですが、それを哲司さんにツッコまれてしまって(笑)。本番で笑いが止まらなくなってしまったんですが、そこで天海さんが『笑うんじゃない!』と……(笑)」とエピソードを披露。

しかし、「先頭に立っている人も一緒に楽しんじゃうと収拾がつかなくなっちゃうのでよかった」と天海の一言に救われたという。

これには天海も「(私)怖いじゃない!(笑)」と大笑い。「いつもは私も笑っちゃう側なんですけど、昨日は1日長い撮影だったので、ここを締めないと長くかかっちゃうと思って、“キュッと”締めただけなんです(笑)」と弁明していた。