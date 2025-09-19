通信カラオケ・JOYSOUNDでは、アーティストの矢沢永吉がソロデビュー50周年を記念して開催する『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It! YAZAWA 2025」』の11月8日の公演の模様を、当日17時から生配信する。

EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It! YAZAWA 2025」』

ロックバンド・キャロル解散後、1975年にソロデビューした矢沢。それ以降、オリコンアルバムランキングで「最年長1位獲得アーティスト」を記録、新国立競技場での有観客初公演を成功させるなど、数々の金字塔を打ち立ててきた。

そして、デビュー50周年を迎える今年、アニバーサリーライブ『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「DoIt! YAZAWA 2025」』が、11月8日・9日の2日間にわたり、東京ドームで開催される。

この配信を視聴するためのチケットは、1人あたり3,000円(税込・別途室料)で、きょう19日から「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売を開始。日本人アーティストとして東京ドーム単独公演の世界最年長記録に挑む、76歳の矢沢。直接ライブ会場に足を運べない人も、身近なカラオケルームで、歴史的な瞬間に立ち会える。

対応機種は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。アーカイブ視聴期間は11月12日12時～11月16日21時まで。チケット販売は、11月16日21時まで。コンビニ・ペイジー決済は11月14日23時59分までとなる。