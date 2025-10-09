ローソンは、10月28日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ローソンストア100は除く)で、バーチャルシンガー"初音ミク"とコラボした「初音ミクLAWSONキャンペーン」を実施する。

本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルビジュアルシート(全4種)がもらえるほか、対象商品でスタンプをためて応募すると抽選で「初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」のペアチケットが当たる企画や＠Loppiでのオリジナルグッズの販売も実施する。

先着・数量限定でもらえるオリジナルビジュアルシート

10月28日AM7:00～11月10日の期間中、対象の菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルビジュアルシート(全4種)をその場で1枚プレゼントする。景品がなくなり次第終了。景品は一人1店舗の買い物につき各種1枚、計4枚まで。

オリジナル商品

10月28日より、オリジナル商品「初音ミク グラス＆ぶどうゼリー」(ローソン標準価格各968円)を店頭にて販売する。グラスデザインは全2種。

ライブペアチケットが当たる

Ponta会員・ｄポイントカード会員限定で、2026年1月17日・18日に横浜アリーナで開催すす「初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」のペアチケットが抽選で当たる企画を実施する。

10月28日0:00～11月10日23：59のエントリー期間中にPontaカード又はdポイントカードを提示して、対象のお菓子を購入するとスタンプがたまる。スタンプをためて応募すると、「初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」のチケットが抽選で50組100名様に当たる。応募期間は10月29日16:00～11月17日23：59まで、詳細はキャンペーンサイトで確認すること。

@Loppi・HMV&BOOKS onlineオリジナルグッズ販売

@Loppi・HMV&BOOKS onlineにて、ぬいぐるみ、アクリススタンド等のオリジナルグッズを販売する。受注期間は10月28日AM10:00～12月1日23:30。なお受付期間中であっても、受付を終了する場合がある。

取扱商品は、「へんしん!ポン!タシリーズ ポン!ぬい【初音ミク】」(全1種・3,850円)、「アクリルスタンド」(全3種・各1,760円)、「B2タぺストリー」(全3種・各3,850円)、「CDジャケット風キーホルダー」(全3種・各1,100円)、「アクリルジオラマ」(全1種・4,400円)。

X引用ポストキャンペーン

10月28日ポスト後～2025年11月3日23:59のキャンペーン期間中にローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のポストに「初音ミクローソン」とコメントをつけて引用ポストした方の中から抽選で1名にQUOカード10,000円分をプレゼントする。

Art by 前屋 進 / あめやゆきの © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)Lawson, Inc. ※画像は全てイメージです。また、各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。