同棲生活がスタート→波乱の展開　女性の携帯に届いた連絡「今から会えませんか?」　それを見てしまった男性は…　『ガールオアレディ シーズン2』

ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第8話が、12日に配信された。

  • 『ガールオアレディ シーズン2』場面カット

    『ガールオアレディ シーズン2』場面カット

同棲生活がスタート

第8話では、SDN48出身の元アイドル・アイミがリタイアすることを発表。理由について「同棲生活ってとても大事なステージだと思っていて、私はそこに行く気持ちが、自分の思いが届かなかったです。中途半端に選択しても相手に失礼だと思いますので、決断しました。そんなんだから結婚できないんじゃんって思うかもしれないけど、このメンバーに出会って、この世界にはまだまだ素敵な人がたくさんいるんだなって思えた」と素直に語り、女性メンバーは突然の別れに涙。一方、アイミは笑顔で宿舎を後にした。

その後、一行は同棲生活をスタート。ガールメンバー、レディメンバーはそれぞれ同棲したい男性の家を訪れることになり、モエミはノリヤスを選んで生活を始めた。初日から同じベッドで眠るなど仲の良さを見せていた2人だったが、ここで波乱の展開が。

食事の準備中、モエミの携帯にトシヒコから「今から会えませんか?」という連絡が届き、ノリヤスは「見ちゃったけど、内容までは見てない。トシくんからってだけ」と説明し、「返信していいよ」と声をかける。モエミが「(トシヒコのところに)行ってきていい?」と尋ねると、ノリヤスは「行っておいで」と送り出す。果たして、トシヒコはモエミに何を語ったのか。

【編集部MEMO】
『ガールオアレディ』は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。

