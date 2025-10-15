同棲生活がスタート→波乱の展開　女性の携帯に届いた連絡「今から会えませんか?」　それを見てしまった男性は…　『ガールオアレディ シーズン2』

ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第8話が、12日に配信された。

同棲生活がスタート

第8話では、SDN48出身の元アイドル・アイミがリタイアすることを発表。理由について「同棲生活ってとても大事なステージだと思っていて、私はそこに行く気持ちが、自分の思いが届かなかったです。中途半端に選択しても相手に失礼だと思いますので、決断しました。そんなんだから結婚できないんじゃんって思うかもしれないけど、このメンバーに出会って、この世界にはまだまだ素敵な人がたくさんいるんだなって思えた」と素直に語り、女性メンバーは突然の別れに涙。一方、アイミは笑顔で宿舎を後にした。

その後、一行は同棲生活をスタート。ガールメンバー、レディメンバーはそれぞれ同棲したい男性の家を訪れることになり、モエミはノリヤスを選んで生活を始めた。初日から同じベッドで眠るなど仲の良さを見せていた2人だったが、ここで波乱の展開が。

食事の準備中、モエミの携帯にトシヒコから「今から会えませんか?」という連絡が届き、ノリヤスは「見ちゃったけど、内容までは見てない。トシくんからってだけ」と説明し、「返信していいよ」と声をかける。モエミが「(トシヒコのところに)行ってきていい?」と尋ねると、ノリヤスは「行っておいで」と送り出す。果たして、トシヒコはモエミに何を語ったのか。

