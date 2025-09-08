平愛梨&長友佑都夫妻の食卓事情　妹の平祐奈が明かす「すごい量を作ってて…」

ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第3話が7日に配信された。

平祐奈が語る、平愛梨&長友佑都夫妻の食卓事情

第3話では、第2話のラストで発表された「男性は今夜、一緒に過ごしたい女性の部屋に行くことができます」とのアナウンスの全貌が明かされた。

その夜、美容師のトシヒコは、SDN48出身の元アイドル・アイミの部屋を訪問。翌朝、レディチームの前でアイミは、トシヒコについて「食べ物にすごいこだわりがあって……。家族で別々のご飯を食べることがなかったから、料理の面が心配」と話し、ストイックな食生活に戸惑っている様子を見せた。

そこでスタジオでは、MCの藤森慎吾が「サッカー選手の奥さんって料理どうしてるの?」と、サッカー選手の長友佑都が夫である平愛梨を姉に持つ平祐奈に質問。祐奈は姉の愛梨について、「すごい量を作ってて。たんぱく質なども気にしてる。お姉ちゃんは自分も賢くなれて良いって言っています」と明かしていた。