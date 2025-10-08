星野リゾートが展開する「星のや」では、特別プラン「星のやご褒美ひとり旅」を提供している。

「星のや沖縄」(沖縄県読谷村)、「星のや竹富島」(沖縄県竹富町)、「星のや東京」(東京都千代田区)の3施設では、それぞれの施設で美と健康がテーマのオールインクルーシブ、島時間でぐっすり眠るスリープツーリズム、都心で温泉を楽しむ日本旅館をテーマにしたご褒美ひとり旅を提供している。各地域や文化をひとりだからこそゆっくりと満喫できる特別なプランとなっており、このたび、好評を受けて販売期間を延長する。

星のや沖縄で堪能する「美と健康のオールインクルーシブ」

星のや沖縄では、「美と健康のオールインクルーシブひとり旅」(1名199,700円～/素泊まり1名1泊48,400円～)を提供する。期間は2025年3月1日～2026年3月31日(除外日あり)まで。健やかな美へ導くディナー、沖縄の自然の力に癒されるスパ体験など、贅沢に沖縄旅を満喫する特別プランとなっている。

特徴1.美をコンセプトにしたディナーコース

滞在中の食事はメインダイニングでのディナーの他、客室での特別夕食、2回の朝食も含む。ディナーコースのコンセプトは「琉球ガストロノミア～Bellezza～」。食事がもたらす「Bellezza」(イタリア語で美)をコンセプトにしたコースでは、沖縄に伝わる「医食同源・クスイムン」の教えの基、それぞれの食材が持つ栄養素に着目し、健やかな美へと導く料理が楽しめる。また、客室での特別夕食では植物性食品を中心にした料理が並び、人生100年時代を健康に過ごす沖縄の知恵を知ることができる。

特徴2.スパで沖縄の自然の力に癒される

沖縄の自然の力で養うをテーマにしたスパでは、月桃や塩・海藻など、自然由来のトリートメントメニューを提供している。プランではボディートリートメント「陽」とフェイシャルトリートメントを行う「凪」の2つのメニューから選ぶことができる。

特徴3.土地に伝わる文化から美を学ぶ

本プランでは、師範から手ほどきを受ける「琉球舞踊」や「琉球古典音楽の歌三線」の他、「琉球競馬」が盛んだった土地の歴史に倣い朝の乗馬体験も可能。好きなプログラム1つに参加できる。文化を学び地域の方々と触れ合うことで、心豊かな時間を過ごすことができる。

星のや竹富島で生活リズムを整える

星のや竹富島では、「おひとり ぐっすりにーぶい滞在」(1名109,218円～/素泊まり1名1泊49,610円～)を提供する。期間は2025年3月10日～2026年3月31日(除外日あり)まで。自然のリズムに合わせて離島に滞在し、日々の忙しさで乱れがちな生活リズムを整える、ひとりだからこそ叶う快眠をサポートする2泊3日のプログラム。

特徴1.夜の心地よい眠りをサポートする豆腐を取り入れた朝食

2日目の朝食では、島の野菜と豆腐の「島のトーフ鍋」が提供される。快眠を助けるホルモンの素となる成分を多く含むと言われる豆腐。ホルモン生成には時間がかかると言われているため、朝食で鍋を用意する。さらに鍋に生姜とピーヤシ(島胡椒)を加えることで、安眠の妨げになる冷えを防ぎ、夜にぐっすりと眠れるようにサポートする。

特徴2.ゆったりと流れる島時間に身を委ねてリラックス

2日目の日中、竹富島の命草(ぬちぐさ)を育てる施設内の庭で、にーぶい草を含む伝統作物や、島の文化、歴史についてスタッフから話を聞くことができる。沖縄の伝統が色濃く残る竹富島について、同行者を気にすることなくスタッフから話を聞いたり、ゆっくりと自然を体感する時間にもなる。にーぶい草を使ったハーブティーを昼食後に楽しんだ後は、チェアモックでお昼寝。ゆっくりと流れる島時間に身をゆだね、リラックスしながら自由に午睡を楽しむ時間が提供される。

特徴3.生活リズムを整える朝と夜の深呼吸

朝は同施設から5分程の「アイヤル浜」で、朝日を浴びながらの深呼吸とストレッチ「よんなー(沖縄の方言で「ゆっくり」)深呼吸」を行う。朝食前に適度な運動でしっかりと体を目覚めさせ、体を程よく疲れさせることで夜に深い寛ぎを感じられる。また、夜はプールサイドで星空を眺めながら「てぃんぬ( 沖縄の方言で「天の」)深呼吸」を行う。深く呼吸しながら、ゆっくりとした動きでストレッチすることで心身を穏やかに調え、眠りへと誘う。

星のや東京で「マインドフルひとり温泉滞在」

星のや東京では「マインドフルひとり温泉滞在」(1名87,470円～/素泊まり1名1泊71,740円～)を提供する。期間は2025年4月1日～2026年3月31日まで(除外日あり、60日前から予約開始)。

近年、現代社会の大きな問題とされているストレスを低減させる、「今この瞬間の状態に意識を向け、とらわれることなくただ感じる」マインドフルネスに注目が集まっている。忙しい日々の中で、東京・大手町だからこそ叶う、1泊2日でひとりで気ままに日本旅館での温泉滞在を満喫できる体験を取り揃えた。

特徴1.ひとりで思うままに満喫する海水由来の温泉

同施設で湧き出る「大手町温泉」は、古代の海水ミネラルを豊富に含む天然温泉。地中深くから湧き出る湯は、日々の喧騒で疲れた心身をときほぐし、深い癒しをもたらす。洞窟のような内風呂から続く露天風呂では、時間とともに表情を変える東京の空をひとり気ままに眺めながら、今この瞬間を感じることができる。温泉はチェックインからチェックアウト30分前まで開いており、都心だからこそ1泊2日でもめいいっぱい満喫できる。

特徴2.心身をリフレッシュする「天空朝稽古」

かつて大名屋敷が建ち並んでいた大手町周辺は、現在は高層ビルが建ち並ぶオフィス街。本アクティビティは、視界を遮るビルや柵が一切ない、星のや東京近隣の地上160メートルの高層ビル屋上で行われる。眼下には新宿、池袋といった遠くの密集したビル群が広がり、視線の先には、現代の東京を象徴する東京スカイツリーや東京タワーが見える。朝の清らかな空気の中、普段とは違う目線で東京の朝の景色を眺めながら稽古を行うことで、爽快感を味わえる。東京の絶景を望む開放的な空間で、今の自分と向き合う、特別なひとときとなる。

特徴3.身体の内側からバランスを調える「めざめの朝食」

旬の食材を使い、一品ずつの美味しさにこだわることはもちろん、日本料理の五味(甘味、酸味、塩味、苦味、辛味)・五色(赤、⻩、⻘(緑)、白、黒)・五法(生(切る)、煮る、焼く、蒸す、揚げる)の、全てのバランスを調えることを突き詰めた和朝食を提供する。職人の手仕事が光る漆塗りの器に盛られた料理は、五感を刺激し、心身を穏やかに目覚めさせる。