三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、『Pスーパー海物語IN沖縄6』導入記念グッズの販売を開始した。

本機種から新たに搭載された「美ら旅(ちゅらたび)モード」の予告演出イラストを使用したクリアトートバッグをはじめ、筐体盤面の電チュー部分に描かれた「ちゅらうみウリン」のアクリルキーホルダー、マリン・ワリン・ウリンや新キャラクターのこばちぃ＆ぴたるんをデザインしたアクリルコースターキーホルダーなど、“沖海6”の世界観を日常でも楽しむことができる多彩なアイテムがラインナップされている。

また、人気シリーズ「SANYO MACHINE COLLECTION」には、『Pスーパー海物語IN沖縄6』モデルが仲間入り。手のひらサイズで飾って楽しめるアクリルスタンドキーホルダーと、存在感のあるデカアクリルスタンドの2サイズで展開されている。

【商品一覧】

＜予約販売商品＞

・沖海6 クリアトートバッグ／全1種

・沖海6 アクリルコースターキーホルダー／全3種（海3人娘Ver.、こばちぃ＆ぴたるんVer.、シーサー3兄弟Ver.）

・沖海6 アクリルキーホルダー ちゅらうみウリン／全1種

・沖海6 アクリルキーホルダー ジンベェ／全1種

・沖海6 トレーディングクリアカード（全11種）※ランダム販売

・SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー【Pスーパー海物語IN沖縄6】

・SANYO MACHINE COLLECTION デカアクリルスタンド【Pスーパー海物語IN沖縄6】

予約期間は、2025年10月31日(金)23時59分までとなっており、発送は2025年12月初旬を予定。各詳細は公式サイトにて。

■【予約販売商品】沖海6 クリアトートバッグ

「美ら旅モード」の予告演出で登場するイラストを使用したトートバッグ。マリン・ワリン・ウリンが水族館で水槽を眺めるシーンが描かれている。

価格：3,300円(税込)

種類：全1種

サイズ：約W400mm×H290mm×D130mm

【予約販売商品】沖海6 アクリルコースターキーホルダー

コースターとしても使える2WAY仕様。海3人娘、こばちぃ＆ぴたるん、シーサー3兄弟の3デザインで、“沖海6”の世界観を楽しめる。

価格：各1,210円(税込)

種類：全3種(海3人娘Ver.、こばちぃ＆ぴたるんVer.、シーサー3兄弟Ver.)

サイズ：W90mm×H90mm

【予約販売商品】沖海6 アクリルキーホルダーちゅらうみウリン

“沖海6”の電チュー部分にちょこんといる「ちゅらうみウリン」のアクリルキーホルダー。バッグに付けて、ウリンと一緒に出かけよう。

価格：770円(税込)

種類：全1種

サイズ：W70mm×H約48.2mm

【予約販売商品】沖海6 アクリルキーホルダージンベェ

インパクト抜群の「ジンベェ」がアクキーになって登場。透明感と迫力あるデザインで、存在感のあるワンポイントアクセントに。

価格：880円(税込)

種類：全1種

サイズ：W94.4mm×H87.4mm

【予約販売商品】沖海6 トレーディングクリアカード（全11種）※ランダム販売

新規イラストをあしらった透明感が美しいクリアカード。どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみ。

価格：330円(税込)

種類：全11種

サイズ：W88mm×H63mm

※ブラインド仕様(ランダム封入)となっており、絵柄は選べない。

【予約販売商品】SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー【Pスーパー海物語IN沖縄6】

『Pスーパー海物語IN沖縄6』が手のひらサイズに。飾っても、持ち歩いても楽しい、コレクション心をくすぐるアイテムとなっている。

価格：1,100円(税込)

種類：全1種

サイズ：(本体)W40mm×H70.8mm/(台座)W35mm×H49mm/(パーツ)約W27mm×H18.2mm

【予約販売商品】SANYO MACHINE COLLECTION デカアクリルスタンド【Pスーパー海物語IN沖縄6】

盤面と枠を重ねて奥行きを表現した、迫力の“デカ”アクリルスタンド。飾るだけで存在感抜群！インテリアとしても映える仕様となっている。

価格：4,180円(税込)

種類：全1種

サイズ：(本体)W128mm×約H202.1mm/(台座)W138mm×H60mm/(パーツ)W63.4mm×H58mm

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD

※画像はイメージのため、実際の商品とは異なる場合がある。