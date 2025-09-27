三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、新商品の販売を開始。今回の注目商品は、描き下ろしイラストを使用した「海物語アクリルアートパネルくつろぎウリンVer.」。透明感のあるアクリル素材に二層印刷を施すことで、奥行きと立体感を演出。部屋やデスクを華やかに彩る、インテリア性の高いアイテムとなっている。

また、「SANYO MACHINE COLLECTION」には、8月開催の「みんパチ・スロサミ2025」にて先行販売された、歴代名機を再現した「アクリルスタンドキーホルダー」(全6種)と、現行機種をモチーフにした「デカアクリルスタンド」(全4種)が新たに登場。そのほか、「クジラッキー」ぬいぐるみシリーズにも新サイズが仲間入り。従来の「どデカ」や「mini」の中間にあたる、“ちょうどいい”サイズ感となっており、コレクションとしても、ギフトとしてもおすすめのアイテムが揃っている。

【商品一覧】

＜予約販売商品＞

・海物語アクリルアートパネルくつろぎウリンVer.／全1種

・SANYO MACHINE COLLECTION デカアクリルスタンド／全4種

(PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン、PAスーパー海物語 IN 地中海2、P大海物語5スペシャル、P海物語 極JAPAN)

予約期間：2025年9月26日(金)～ 2025年10月17日(金)23時59分

発送時期：2025年11月末予定

＜通常販売商品＞

・SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー／全6種

(CR海物語、CR海物語S5、CR海物語3R、CR新海物語、CR大海物語、CRスーパー海物語 IN沖縄)

・クジラッキーぬいぐるみ／全1種

【予約販売商品】海物語アクリルアートパネルくつろぎウリンVer.

透明感×奥行きで特別感あふれる仕上がりのアートパネル！デスクや部屋に飾れば、いつでもウリンと一緒♪

価格：3,300円(税込)

種類：全1種

サイズ：W128mm×H182mm(B6サイズ)

【予約販売商品】SANYO MACHINE COLLECTION デカアクリルスタンド

人気の「SANYO MACHINE COLLECTION」に、サイズをぐっと大きくした迫力満点の“デカ”バージョンが登場。

価格：各3,960円(税込)

種類：全4種（PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン、PAスーパー海物語 IN 地中海2、P大海物語5スペシャル、P海物語 極JAPAN)

サイズ：(本体)W128mm×H203mm以内／(台座)W138mm×H60mm

【PAスーパー海物語IN 沖縄5 with アイマリン】

【PAスーパー海物語IN 地中海2】

【P大海物語5スペシャル】

【P海物語極JAPAN】

【通常販売商品】SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー

海物語の歴史を彩る名機たちが、ついに「SANYO MACHINE COLLECTION」に仲間入り。

価格：各990円(税込)

種類：全6種(CR海物語、CR海物語S5、CR海物語3R、CR新海物語、CR大海物語、CRスーパー海物語 IN沖縄)

サイズ：(本体)W40mm×H70.8mm／(台座)W35mm×H49mm

【通常販売商品】クジラッキーぬいぐるみ

大人気のクジラッキーぬいぐるみに、新サイズが仲間入り！ふわふわ手触りで、抱きしめても飾っても癒されるアイテムとなっている。

価格：3,960円(税込)

種類：全1種

サイズ：約W450mm×H200mm×D430mm(横びれ・尾ひれ含む)

※画像はイメージのため、実際の商品と異なる場合がある。

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD