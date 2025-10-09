ニューギングループは、「パチンコ・パチスロ花の慶次」の盛り上げを目的とし、「花慶の日2025 黄金の響宴 in ベルサール秋葉原」を、2025年10月19日(日)に、東京・秋葉原のベルサール秋葉原にて開催する。

「花慶の日」は、同社の人気シリーズである「パチンコ・パチスロ花の慶次シリーズ」にちなみ、「は(8)な(7)」の語呂合わせから、8月7日を「花慶の日」として、 2010年に日本記念日協会に認定されたもの。

10月19日に開催される「花慶の日2025 黄金の響宴 in ベルサール秋葉原」では、最新機種「e花の慶次～黄金の一撃」で初コラボを実現した「OxT」や、数々のアニメ・ゲーム楽曲で知られる「鈴木このみ」、そして、「いくさで咲くは花の慶次」を歌唱した「小林幸子」の初参戦も決定しており、花慶の日史上、最大級の豪華アーティストによる花慶ライブの開催も予定されている。

また、最新機種「e花の慶次～黄金の一撃」の最速先行試打コーナーの設置も予定で、全国導入に先駆けて、新機種を体験することができる。

さらに、今年は原作漫画「花の慶次－雲のかなたに－」が35周年を迎え、より一層「パチンコ花の慶次」を盛り上げるべく、来場者が楽しめるコンテンツを盛りだくさんになるという。各詳細は特設サイトにて。

■「花慶の日2025 黄金の響宴 in ベルサール秋葉原」開催概要

開催日程：2025年10月19日(日)

開催時間：

＜会場・フロアコンテンツ＞10時～18時(予定)

＜メインステージ＞11時～17時(予定)

開催会場：ベルサール秋葉原

(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央／コアミックス 1990 版権許諾証 H03-05A