ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『パチンコ・パチスロ 北斗の拳×17LIVE supported by Sammy 〜新世紀末配信者伝説〜』が9月30日、都内で開催された。

き-ぽんが見事1位に!

『パチンコ・パチスロ 北斗の拳×17LIVE supported by Sammy 〜新世紀末配信者伝説〜』は、事前に行われたアプリ内イベントで上位に入賞した計50名のライバーが、イベント最終日となる9月30日にリアルイベントへ出場。リアルイベントを勝ち抜いた上位のライバーには、ここでしか手に入れることができないオリジナルコラボグッズなどの豪華プライズが贈呈された。

激戦を制し、1位の座をつかみとったき-ぽんは、「とてもびっくりしているのですが、うれしいです!」と喜びのコメント。そして、「2023年のクリスマスイベントのときに、真っ黒の衣装で1位をとらせていただいたのですが、今回、『北斗の拳』にあわせて真っ黒の衣装を着てきたら、それでまた1位をとることができました。それ以来の1位なので、真っ黒に縁があるのかなという思いがあります」と笑顔を浮かべた。

また、準決勝の際には、ライブ配信中に口元を隠してひそひそ話をするような姿もあったが、これについては「こっそりちまちま行こうと(リスナーさんに)言っていたのと、配信中のバグで自分だけ(画面に)加工がついてなくて、顔を少し隠していました(笑)」と打ち明け、笑いを誘っていた。

なお、イベントには、ムッシュ吉崎(「崎」はたつさき)とキャベツ確認中もゲストとして登場した。