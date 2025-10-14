JR東海リテイリング・プラスは、東海道新幹線開業当初に0系で使用された行先標(サボ)を再現した「レプリカサボ」シリーズの第2弾を発表した。新たに「ひかり2号」「こだま201号」「座席種別」の3種類を追加し、初代モデル「ひかり1号」「こだま102号」も再販する。

新幹線0系レプリカサボ「ひかり2号」

レプリカサボは、東海道新幹線0系の側面に掲出されていたサボを実物サイズで再現した人気アイテム。2024年の東海道新幹線開業60周年を記念して発売された第1弾は、追加生産するほどの反響を呼んだ。第2弾では、当時の「ひかり2号(東京)」「こだま201号(名古屋)」を新たに再現。「座席種別」サボは「座席指定」と「自由席」の両面仕様となっている。

価格はいずれも5,940円。加えて、同じデザインの「サボクリアファイル(2枚セット)ひかり2号・こだま201号」「サボクリアファイル(2枚セット)ひかり1号・こだま102号」(各760円)も同時発売される。レプリカサボの初代モデル「ひかり1号」「こだま102号」も各5,940円で再販される。いずれも販売は10月17日から、品川駅構内の鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」、および通販サイト「PLUSTA ONLINE STORE」で販売を開始する。

新幹線0系レプリカサボ「こだま201号」

「座席種別」レプリカサボは「座席指定」と「自由席」の両面仕様

「サボクリアファイル(2枚セット)ひかり2号・こだま201号」

「サボクリアファイル(2枚セット)ひかり1号・こだま102号」

「ひかり1号」のレプリカサボも再版される

運転台の窓部分がクリアになっている「車窓クリアファイル」0系

なお、他にも0系・100系の運転台窓を透明加工で再現した「車窓クリアファイル」(各380円)を関連商品として販売するとのこと。