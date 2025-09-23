BICO・GHIは、「923形ドクターイエローT4編成」(JR東海)の雄姿と貴重な形式図をモチーフにした純金カードなどの純金コレクション第2弾を9月23日に発売すると発表した。

2025年1月29日にラストランを迎えた「923形ドクターイエローT4編成」の功績を後世に伝えるため、ラストランの走行写真や形式図などを精選・構成し、純金アイテムとして再構築。「純金カード」「純金カードはがき」各2種、「純金しおり」4種を販売する。

「純金カード」は、ラストランの貴重な写真を使用した「923形ドクターイエロー 純金カード ラストラン」と、形式図を元に再構成した資料的価値のある「923形ドクターイエロー 純金カード 形式図」を用意。いずれもサイズは「W86mm×H54mm」、素材は「純金1g」とされ、専用の桐箱が付属。各種4万9,500円で販売される。

「923形ドクターイエロー 純金カード ラストラン」

「923形ドクターイエロー 純金カード 形式図」

「純金カードはがきサイズ 3g ラストラン」

「純金カードはがきサイズ 3g 形式図」

「純金カードはがき」も「923形ドクターイエロー 純金カード ラストラン」「923形ドクターイエロー 純金カード 形式図」を用意。サイズは「W103mm×H148mm」、素材は「純金3g」とされ、専用ガラスフレーム(W204mm×H172mm)が付属。各種14万3,000円となる。

「純金しおり」は、「東京駅真正面」「ラストラン」「車体のアップ」「ひまわり畑を走る写真」の4種類を用意し、しおりとして使用できるデザインに。サイズは「W85mm×H35mm」、素材は「純金0.32g」とされ、台紙が付属。各種1万9,800円で販売される。

すべての製品において、純金製ならではの資産価値と永続性を兼ね備えており、シリアルナンバー(完全ランダム)を刻印している。9月23日から公式オンラインショップ「金きゃらじゃぱん」にて販売開始する。