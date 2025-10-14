JR東海は14日、通販サイト「JR東海MARKET」で人気を博した「ドクターイエロー(T4編成)お守り」シリーズをリニューアルするとともに、新たに「学業成就」バージョン6種を加え、販売を再開すると発表した。

「ドクターイエロー(T4編成)お守り」の「学業成就」バージョン各種

同社はこれまで2度にわたり「ドクターイエロー(T4編成)」の塗装片を封入したお守りを販売しており、いずれも完売となっている。今回の販売は、「ドクターイエローデザインのお守り」として最後の企画になるという。

「学業成就」バージョンは全部で6種類。実際にT4編成で使用された塗装面の欠片(約1cm四方)と、車輪滑走を防ぐために車輪とレールの間に噴射する「すべり止め材(増粘着材)」を封入した。京都・嵐山の虚空蔵法輪寺で祈祷を受け、智恵や技芸上達のご利益にちなんだお守りとして制作。お守りの裏面に法輪寺の梵字とロゴをデザインしている。

一方、従来の「安全祈願・開運」バージョン全6種も裏面デザインを一新。縁起の良い亀甲文様をベースに、お守りの祈祷を行った狸谷山不動院の梵字や狸のイラスト、「ドクターイエロー」のピクトグラムなどあしらい、ポップで明るい印象に仕上げた。

「安全祈願・開運」バージョンの開運お守り

「安全祈願・開運」バージョン全6種

両バージョンともに横型6種は各2,200円、縦型6種は各2,000円。「JR東海MARKET」で販売を開始している。「学業成就」バージョンのみ、11月17日23時59分までの販売となる。