8月30日に出発予定だった「TRAIN SUITE 四季島」が運休した。人気列車のため、販売は抽選方式。当選者たちは1月下旬に知らされてから、7カ月間も楽しみに待っていたはずだ。運休の原因は乗客へのサービスを請け負うグループ会社の不祥事というから情けない。JR東日本は鉄道の旅のブランドイメージをもっと大切にしてほしい。

旅や鉄道を愛する人々にとって、「TRAIN SUITE 四季島」は憧れの列車のひとつ

「TRAIN SUITE 四季島」といえば、JR東日本が東北地方振興の象徴として誕生させたクルーズトレイン。「豪華寝台特急」と紹介するメディアもあるが、もはや「寝台特急」という分類に収まらないほど格上の列車である。JR九州の「ななつ星 in 九州」、JR西日本の「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」と並び、日本国内における列車旅の最高峰に君臨する。

最高峰のサービスと旅を提供するため、旅行代金も最高峰だ。移動と観光体験、沿線のリゾート宿泊などがセットになったツアー方式で販売し、安い「スイート」でも3泊4日コースは2名1室利用で1人94万円、つまり2人合わせて188万円。最上級のメゾネットタイプは2名1室利用で1人130万円、2人合わせて260万円となる。軽自動車やコンパクトカーが買えるほどの値段だが、それでも購入希望者が多く、抽選で販売している。

運休となった8月30日出発のツアーは「1泊2日コース(長野) / 夏」コースだった。上野駅を9時10分頃に出発し、新潟県の新津駅で下車して観光。ダイニングカーでフレンチの夕食を楽しみ、車中で1泊する。2日目は早朝から始まり、姥捨駅で夜明けの景色を観賞。千曲川ワインバレーで朝食を取り、ワイナリーを見学する。帰路はダイニングカーでフレンチの昼食を取り、16時50分頃に上野駅へ着く。旅行代金は2名1室利用での1人44万円から、スイート1名1室利用の91万5000円まで。庶民感覚として、1泊2日のツアーとしては豪勢だと思う。

客層はさまざまで、富裕層なら気軽に申し込めるだろうし、富裕層でなくても記念日など大切な日を過ごすために思い切って申し込んだ人もいるだろう。それだけに、運休を知った乗客は全員共通して、「抽選を引き当てた幸運を潰された」という残念な気持ちを抱いたのではないか。「TRAIN SUITE 四季島」にはそれだけの希少価値がある。過去にパンデミックや災害で運休したことはあっても、運営会社都合の運休があってはならない。

日本だけでなく、世界の旅行者が憧れる列車でもある。そのブランド価値をJR東日本は理解しているか。理解していたとして、スタッフも共有できていたか。これは「クルーズトレイン1回の運休でごめんなさい」ではすまない問題である。

「子会社任せ」「ノブレス・オブリージュの濫用」との指摘も

運休の理由が情けない。JR東日本グループのJR東日本びゅうツーリズム＆セールスが8月13日に公開した「『TRAIN SUITE 四季島』トレインクルーによる不祥事について」によると、一部のトレインクルーが車内で複数回にわたり飲酒していたという。休憩時間に自分たちで持ち込んだならまだしも、「複数回にわたり『TRAIN SUITE 四季島』車内でお客さまに提供するための品質チェック業務の範囲を超えた飲酒を行っていた」とのこと。

報道によれば、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは「TRAIN SUITE 四季島」において26人を交替シフト制で業務に充てていたという。このうち6人が2022年頃から商品のワインやシャンパンを飲んでいた。会社側は規律違反を重く見て、6人を業務から外した。ところが、26人で回していたシフトから6人を除外すると、残り20人の負担が大きくなる。休暇を返上し、欠員を補うなどで1人あたりの仕事量が増える。

近年は働き方改革が進み、残業時間も制限される。その結果、シフトが回らなくなり、運休せざるをえなかった。規律違反していない20人のスタッフも、さぞ悔しい思いをしただろう。筆者は数年間の営業職と、その後のフリーランス経験から、サービス業の仕事に対する意欲はその仕事に対する責任感と誇り、顧客に対する奉仕の精神だと考えている。それが同僚によって踏みにじられた。運休という形で顧客に迷惑をかけてしまった。さて、その悔しさをJR東日本びゅうツーリズム＆セールスとJR東日本は共有できているだろうか。

この件について、大井川鐵道の代表取締役社長、鳥塚亮氏が自身のブログで、「おもてなしとは何か?」とタイトルを付けて言及している。鳥塚氏は外資系航空会社出身。空港利用者に対応するフロント業務を経験した後、いすみ鉄道(千葉県)の公募社長となり、えちごトキめき鉄道(新潟県)の社長を経て現職となった。国際社会におけるおもてなしの基準からすれば、日本の鉄道会社には足りないものが多いと過去にブログで指摘している。

鳥塚氏は今回、「おもてなしとは何か?」の中で2つの問題を指摘した。ひとつは飲酒について。これは「絶対ダメ」ではなく「行きすぎ」という考えのようだ。クルーズトレインで提供されるワインなど、当然のごとく1本数万円から数十万円はすると思われる。しかし、注文する乗客は大抵の場合、すべて飲まず、ボトルに少し残すという。その理由は「ソムリエが味を覚えるため」と鳥塚氏。ソムリエといえども、高級なお酒を自費で、まして経費で飲むことはできない。それを案じて、客はソムリエのためを思い、わざと残しておくのだという。「これはノブレスオブリージュの1つと言われています」と鳥塚氏は説明する。ソムリエのスキルアップは、自身を含めたすべての客に対するサービス向上に役立っている。

「ノブレス・オブリージュ」は19世紀にフランスで生まれた言葉で、「高貴なる者の義務」を意味する。「noblesse(貴族)」と「obliger(義務を負わせる)」をもとにした造語で、新約聖書のひとつ「ルカによる福音書」に書かれた「すべて多く与えられた者は、多く求められ、多く任された者は、さらに多く要求される｣（12章48節）に由来する。社会的地位や権力、富を持つ人々は、自己の利益を優先することのないよう、国家・国民のために尽くす義務がある。これは欧米社会に浸透する基本的な道徳観である。大きなところでは、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏がビル＆メリンダ・ゲイツ財団をつくり、途上国や難病克服を支援している。米国で富豪と呼ばれる人々の多くが慈善事業に参加している。

ソムリエが客の残したお酒を飲むことに関して、決して悪いこととは言えない面もある。しかし、処分されるほどの飲酒はこのレベルを超えているだろう。新たに抜栓したとすれば行きすぎだし、客が飲んだことにしていれば横領である。そもそも処分されたクルーは、「ノブレス・オブリージュ」を知っていたか。会社は教育していたか。国際社会の道徳、富裕層の考え方は、高級なサービスに従事する者にとって基本的な知識だろう。

鳥塚氏によるもうひとつの指摘は、「サービス要員が自社ではなく子会社」であることだった。ブログではこちらを先に指摘し、重要視していた。航空会社や高級ホテルが最高のサービスを提供する上で、その役目は自社が育てた最高の人材であるべき。それがなぜ、グループ会社とはいえ「外注」なのか。外注スタッフに、JR東日本の最高級列車で乗務するという誇りと責任感はあるのか。そこから奉仕の精神は芽生えるのか。

航空機のファーストクラスで、外注社員をアテンダントに充てるという話は聞かない。新人アテンダントはエコノミークラス、ビジネスクラスとステップアップし、技術や素質が認められてようやくファーストクラスに乗務できる。その経験が誇りとして現れ、乗客に丁寧なサーヒスと、ときに毅然とした対応を取ることができる。

同様にホテルのコンシェルジュも、長い下積みと豊富な経験を認められ、ホテルの看板として客の前に立つ。筆者は漫画『HOTEL』を読んで知識を得た。小説『マスカレード・ホテル』シリーズも、ホテルスタッフの心得が描写されており、感心した。

こうした「接客の頂点」にふさわしい「誇り」「責任」「奉仕」の心得は、欧米だけのものではない。航空会社やクルーズ船、ホテルにおいて国際的な標準である。国際標準化機構でも、「ISO 9001」にて「一貫した製品・サービスの提供」「顧客満足の向上」が定義されている。実際はその規格以上の接客ができてこそ、一流のサービスといえる。

求人情報サイトに「TRAIN SUITE 四季島」のクルーを募集する項目が残っている。そこには、2カ月間で「座学研修を実施。列車の知識をはじめ、安全運行、サービスの基礎を学ぶ」、次の2カ月間で「上野駅の『TRAIN SUITE 四季島』専用ラウンジ等での実践的な研修を通して、サービス内容を習得します。また、車両センターで積み込み、積み下ろし業務のサポートも行います」、次の2カ月間で「実際に乗車してのOJT研修がスタートします」とあった。研修は合計で半年間に及ぶにもかかわらず、26名中6名が不祥事を起こしてしまった。

「ななつ星 in 九州」「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」は自社採用

一方、JR九州のクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」は自社採用となっている。試用・研修期間は3カ月間と短いが、正社員扱いであり、乗務担当以降のキャリアアップに配慮した文言がある。JR九州の一員として「ななつ星 in 九州」を愛したスタッフが、乗務担当を終えても「ななつ星 in 九州」に関わることができる。

JR九州のクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」

JR西日本「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」

JR西日本の場合、寝台特急「トワイライトエクスプレス」を運行していた2005年にジェイアール西日本フードサービスネットのスタッフが不祥事を起こした。16年間にわたってコーヒー代を着服し、退職者も含めると13年間で100人が関与していた。被害総額は約1,400万円とされている。20年も前の不祥事で、忘れられてもいい頃だろうが、「TRAIN SUITE 四季島」の不祥事を受けてSNSで例示する人がいた。検索すると、その不祥事について記したブログもあり、いわば「デジタルタトゥー」になってしまっている。

不祥事の教訓か、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」のクルーは2024年時点で「西日本旅客鉄道株式会社 瑞風営業支店」が募集し、転勤なしの文言がある。専任担当として育てていこうという趣旨に見える。「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」の車内クルー1期生は2015年にジェイアール西日本フードサービスネットが募集していたが、改めたようだ。

自社のフラッグシップとなる列車で、最高級のおもてなしを行うための育成と枠組みは重要であり、JR東日本もこの機会に、研修のあり方、スタッフの育て方を見直すべきだと思う。細かいところで指摘すると、新幹線の「グランクラス」も食事のレベルが下がっていて、コスト削減が乗客からも見えてしまっている。他の観光列車はどうか。訪日観光客が増え、国際基準のサービスを知る人が乗車するいまこそ、サービスレベルが当初より下がっていないか、国際的な見地でブランドを維持できているか、検証するべきだろう。

「TRAIN SUITE 四季島」が世界から賞賛される列車になることを心から願う。