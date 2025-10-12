タレントの藤本美貴が7日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。25歳女性の恋愛相談に答えた。

藤本美貴

見た目も性格もタイプの人を求め続けるべきか

相談者は、交際4カ月の彼氏について、「やさしくて価値観も合うが、見た目がタイプではなく、男性としての魅力を感じない」と吐露。彼氏からは、「今年中にプロポーズしたい」と言われているが、「本来はうれしいはずなのに、この人に決めていいのかと不安。見た目はタイプではないが、安心できる彼と結婚したほうがいいのか。見た目も性格もタイプの人を求め続けたほうがいいのか」と相談を寄せた。

藤本は、「どれだけイケメンと結婚しようが、その容姿が永遠に続くわけじゃない。ハゲるかもしれないし、太るかもしれないし、歯がなくなっちゃうかもしれないし。見た目だけで結婚するっていうのは、違うと思う」とキッパリ。一方で、相談者が、見た目以外にも、「話し方がちょっと特徴的なところが……」とこぼすと、「これはちょっと、待ってもらうのがいいんじゃないですか? 交際4カ月で結婚する人はいますけど、早いっちゃ早めですよね」と指摘した。

また、「好きになろうと頑張っている」「すごくいい人なので傷つけたくない」と心の内を明かした相談者に、藤本は、「“見た目がタイプじゃない”じゃなくて、“結婚したくない”ってハッキリ言うのもやさしさ」と主張。相談者は、転職予定のため、「新しい出会いがあるかもしれない」と考えており、「“転職もあるし、結婚っていう方向じゃなくて、落ち着いて考えたいんだよね”みたいな。使えるアイテムとしては、転職が一番使えそうですよね」と助言した。

迷える相談者に、「結婚のチャンスは、自分が結婚に向いていけばあると思います」と伝えた藤本。改めて、彼氏との関係性を問うと、「泊まったりはしてない。仕事終わりに夜ご飯を食べるデートを繰り返している」と打ち明けられ、「じゃあ、別れられるよ。大丈夫だよ。そんなに深い付き合いじゃないもん」と驚きつつアドバイス。最終的に、「逆に今しか無理だよ。何か進んじゃったら、どういうこと? ってなっちゃうから」と“別れ”を勧めていた。