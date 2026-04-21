「メンバーにはそれがないから……」5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、グループを続ける“1番の理由”を語った――。

佐野勇斗

佐野勇斗「最近、異常に仲良い」 『紅白』出場で変化も

4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、上京後に住んでいた神奈川・元住吉を訪れた佐野。愛車を運転しながら、昨年末に初出場した『第76回NHK紅白歌合戦』の話題になり、「マジで運が大きいけどさ。自分たちががんばってたのもあるけど。本当に奇跡的なタイミングだよね」としみじみ。

助手席の友人に、気持ちの変化を問われると、「目に見えてとかはないんだけど。5人の共通認識で、“俺ら『紅白』に出ることができた! 出させてもらえた! ”っていう自信はあると思う」と話した。

また、メンバーの年齢はバラバラだが、最年長の佐野は、「本当にもう同級生ぐらいに思ってる」と話し、「まあ、それは僕が一番はじめに、“全員タメ口でいこう! ”って言ったのがはじまりですけどね」とニヤリ。

一方、最年少の曽野舜太に助けられることもあるそうで、「“マジ本当にキツいわ……”ってなっても、“本当にありがたい経験だよね”みたいな。舜太が言うから、メンバーも感謝の気持ちを忘れない。アイツのおかげはめちゃくちゃある」とグループ内の空気感を打ち明けた。

さらに、『紅白』出場後は、「より仲良くなったかもしれない。最近、異常に仲良い。この前もミュージックビデオ撮ってたんだけど、朝から夜中までずっと5人でしゃべってた」という変化も。

佐野は、「なんか俺も、誰でも好きな人間じゃないしさ。全然、ん～? って思うこともあるけど」と前置きしつつ、「メンバーにはそれはないから。続ける理由はメンバーだもんな。メンバーと一緒にいたいからっていうのは、マジで大きい」と率直に心の内を明かしていた。

コメント欄は1,300件以上が書き込まれ、「M!LKを続ける理由がメンバーと一緒にいたいから、という言葉が素敵すぎる」「“続ける理由がメンバー”って言葉聞いた瞬間涙出た」「忙しいはずなのに、メンバーがさらに仲良くなるってすごいなあ」「紅白出てより仲良くなったとか素敵すぎる」「佐野さんのメンバー愛がほんとに好き」など感動や絶賛の声が続々と寄せられている。