東京メトロは27日、東武トップツアーズとの共同企画として、銀座線で運行する1000系特別仕様車を使用したイベント列車「夢の冒険列車 ルート銀丸」を5月30日に運行すると発表した。東武トップツアーズのサイトにて先着順で受け付けている。

東京メトロ銀座線の1000系特別仕様車

「夢の冒険列車 ルート銀丸」は現役の銀座線乗務員を中心に企画した特別列車として運行。通常では体験できない運行ルートや演出を通じて、鉄道の魅力を楽しめる内容とした。上野車両基地から乗車し、中野車両基地をめざす「銀丸壱号コース」と、中野車両基地から「幻の新橋駅」をめざす「銀丸弐号コース」の2コースを設定。募集人員は各コース100人(最少催行人数は各80人)。小学生以上を対象とし、12歳未満は保護者の同行が必要となる。

「銀丸壱号コース」は9時に上野車両基地へ集合し、イベント列車に乗車して中野車両基地へ向かう行程を予定している。電気供給が切り替わる「セクション」通過時に車内が一時的に暗くなる現象を再現し、客室内の予備灯を点灯するシーンを実演する。中野車両基地に到着した後、乗車してきた1000系特別仕様車と、その先輩車両である01系を並べた車両撮影を楽しめる。車両を並べた撮影は「銀丸壱号コース」のみの特典で、撮影時間は30分の予定。撮影時間中にオリジナルヘッドマークも掲出する。

「銀丸弐号コース」は14時に中野車両基地へ集合し、イベント列車に乗車して「幻の新橋駅」へ向かう行程を予定している。「幻の新橋駅」に到着した後、1939年1～9月までの約8カ月間のみ使用された「幻のホーム」を見学できる。

1000系特別仕様車を用いたイベント列車「夢の冒険列車 ルート銀丸」を運行

「銀丸壱号コース」のツアー代金は1人2万5,000円(大人・こども同額)。1両貸切プランも用意し、1組最大5人まで15万円とする。貸切プランは1組のみ、1両限定。「銀丸弐号コース」のツアー代金は大人5,000円・こども4,500円。乗客限定のオリジナルグッズを参加者に進呈する。記念品の内容は「銀丸壱号コース」「銀丸弐号コース」で異なる。