バンダイスピリッツは、『ウルトラマンティガ』より「変身アイテム スパークレンス」(8,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。

「変身アイテム スパークレンス」は、『ウルトラマンティガ』放送30周年を記念し、1996年放映当時の玩具を復刻再現した変身アイテム。本体の外観は、新規金型にて当時玩具を可能な限り再現し、収録音声も当時の玩具音声を再現。さらに本商品だけの特別仕様として番組本編の変身音を再現したボーナス音声(1種)も収録している。

また、受注開始から4日間、10月10日13時～10月13日23時の期間に予約した方限定の購入特典として、幻の「ウルトラマンティガ ファイナル・ヴァージョン」の復刻ソフビフィギュアが付属する。「ウルトラマンティガ ファイナル・ヴァージョン」は、ウルトラマンフェスティバル’97にて最終2日間でのみ限定販売された幻のソフビ。今回の特典はこちらの当時品を再現した全高約165㎜のソフビフィギュアだ。特典の「ウルトラマンティガ ファイナル・ヴァージョン」は、1人につき1点までの付属、商品購入時の手続き画面にて、特典の付属有無を確認できる。

(C)円谷プロ