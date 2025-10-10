都市型マーケットイベント『東京ナイトマーケット』が、2025年10月22日（水）から26日（日）まで渋谷・代々木公園ケヤキ並木で開催される。今回、出演アーティスト、DJ参加店舗、出店店舗などの詳細が発表された。
※撮影写真は、過去イベントのもの
食・音楽・カルチャーが融合する“渋谷流夜市”
本イベントは、ナイトカルチャーと多国籍グルメを融合した都市型マーケットとして、年々進化を続けている。過去には5日間で約20万人が来場し、国内外から注目を集めた。今回も22時まで開催されるほか、イベント終了後にはDJ参加店舗によるアフターパーティも実施予定である。
LIVE STAGE
個性豊かなアーティストが集い、ジャンルを超えて音楽の熱気を届けるライブステージ。お馴染みとなったチャラン・ポ・ランタンやLA SEÑASをはじめ、日本のカルチャーを象徴するバンドやアイドルも多数登場する。
10/23（木）
チャラン・ポ・ランタン／韓流セレブレイト／カザマタカフミ(3markets[ ])
10/24（金）
ΩMG／GREAT MONKEYS／東京サイコパス／Buddha TOKYO／RAY
10/25（土）
AFTERS／anew／おやすみホログラム／963／SAKA-SAMA／demipogune／ピューパ!!／ゆるめるモ！
10/26（日）
Senkawos／Muff／宇田川別館バンド／LA SEÑAS／吉井盛悟＆NOURAH
DJ BOOTH
渋谷のナイトカルチャーを象徴するクラブやバーが集結し、街全体がひとつのクラブのように息づく空間を演出する。
10/23（木）
7th FLOOR／Ruby Room／Club Malcolm
10/24（金）
MEIMEI／organbar／UTOPIA／DYSTOPIA
10/25（土）
道玄坂教会／1985／SWIPE／東京ナイトマーケット
10/26（日）
UNDER DEER Lounge／BATICA／東間屋／道玄坂教会
大道芸パフォーマンス
ジャグリングやマジック、コメディなど、多彩な大道芸パフォーマンスも登場。国内外で活躍する実力派が渋谷の夜を盛り上げる。
出演：ドラマチック・ガマン／しゅうちょう／Tento／メランコリー鈴木／おろしぽんづ／GAKU／ハタダ／DIGI NOA／ArtistaKAZU
出店店舗
お馴染みのクラフトビール、キューバサンド、ステーキ、ナチョスに加え、韓国料理や沖縄、長崎など海外＆全国の多彩な味が勢ぞろい。国境もジャンルも超えた“渋谷流夜市”を楽しめる。
三陸ビール／PRIMAL／カラアゲ★ダイナマイト／SUNDAY BEACH／EL CAMION by T.Y.HARBOR BREWERY／男の鉄板焼き屋台／エルカロ Food truck／DIG UP KITCHEN／RUBBER TRAMP／YaadFood／沖縄料理MARINE／ロティサリーチキン専門店エンシニータス／Mr.Chicken鶏飯店／ホットドッグカフェスタンド ステーション東京／そうめん専門甚-JIN-／朝霞キテレツ食堂／eight one cafe／タバジビエ／1ポンドステーキ専門店／牛かつ よしだ／宇田川カフェ／まぐろ問屋いとう水産／DGBB／クレージーホース／ジューデンコーヒー／HawaiianRestaurant ALOHABABY／EMK_イージモバイルキッチン／OHANABATAKE／毎日がスタートライン／ナザルケバブ／あおもり屋／福篭／OUTBACK DINER／多国籍酒場SITA／SummrFall／晴屋～hareruya～／makana／やきいも処DOCO弐番館／宇田川カオマンガイ／PERFECT BEER KITCHEN西荻窪／ドイツBEER「KARLSBRAU」／極樂食堂 代々木上原店／牛タン焼き本舗／YORIMICHI odaiba／and more...
協賛
X-RATED／プレミアムウォーター／ドリームビア／アップトレンド株式会社／IBJ Matching／日本たばこ産業株式会社
イベント概要
開催概要
開催日時：2025年10月22日（水）〜26日（日）
10月22日（水）〜24日（金）16:00〜22:00
10月25日（土）〜26日（日）14:00〜22:00
会場：代々木公園ケヤキ並木
入場料：無料
【主催・制作・協力】
主催：東京ナイトマーケット実行委員会／株式会社エル・ディー・アンド・ケイ／アースガーデン・有限会社en
企画制作：株式会社エル・ディー・アンド・ケイ／アースガーデン・有限会社en
後援：渋谷区
協力：渋谷区観光協会
※本事業は、東京都および（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等（夜間・早朝）における観光促進助成金」を活用して実施される。