都市型マーケットイベント『東京ナイトマーケット』が、2025年10月22日（水）から26日（日）まで渋谷・代々木公園ケヤキ並木で開催される。今回、出演アーティスト、DJ参加店舗、出店店舗などの詳細が発表された。

※撮影写真は、過去イベントのもの

食・音楽・カルチャーが融合する“渋谷流夜市”

本イベントは、ナイトカルチャーと多国籍グルメを融合した都市型マーケットとして、年々進化を続けている。過去には5日間で約20万人が来場し、国内外から注目を集めた。今回も22時まで開催されるほか、イベント終了後にはDJ参加店舗によるアフターパーティも実施予定である。

LIVE STAGE

個性豊かなアーティストが集い、ジャンルを超えて音楽の熱気を届けるライブステージ。お馴染みとなったチャラン・ポ・ランタンやLA SEÑASをはじめ、日本のカルチャーを象徴するバンドやアイドルも多数登場する。

10/23（木）

チャラン・ポ・ランタン／韓流セレブレイト／カザマタカフミ(3markets[ ])

10/24（金）

ΩMG／GREAT MONKEYS／東京サイコパス／Buddha TOKYO／RAY

10/25（土）

AFTERS／anew／おやすみホログラム／963／SAKA-SAMA／demipogune／ピューパ!!／ゆるめるモ！

10/26（日）

Senkawos／Muff／宇田川別館バンド／LA SEÑAS／吉井盛悟＆NOURAH

DJ BOOTH

渋谷のナイトカルチャーを象徴するクラブやバーが集結し、街全体がひとつのクラブのように息づく空間を演出する。

10/23（木）

7th FLOOR／Ruby Room／Club Malcolm

10/24（金）

MEIMEI／organbar／UTOPIA／DYSTOPIA

10/25（土）

道玄坂教会／1985／SWIPE／東京ナイトマーケット

10/26（日）

UNDER DEER Lounge／BATICA／東間屋／道玄坂教会

大道芸パフォーマンス

ジャグリングやマジック、コメディなど、多彩な大道芸パフォーマンスも登場。国内外で活躍する実力派が渋谷の夜を盛り上げる。

出演：ドラマチック・ガマン／しゅうちょう／Tento／メランコリー鈴木／おろしぽんづ／GAKU／ハタダ／DIGI NOA／ArtistaKAZU

出店店舗

お馴染みのクラフトビール、キューバサンド、ステーキ、ナチョスに加え、韓国料理や沖縄、長崎など海外＆全国の多彩な味が勢ぞろい。国境もジャンルも超えた“渋谷流夜市”を楽しめる。

三陸ビール／PRIMAL／カラアゲ★ダイナマイト／SUNDAY BEACH／EL CAMION by T.Y.HARBOR BREWERY／男の鉄板焼き屋台／エルカロ Food truck／DIG UP KITCHEN／RUBBER TRAMP／YaadFood／沖縄料理MARINE／ロティサリーチキン専門店エンシニータス／Mr.Chicken鶏飯店／ホットドッグカフェスタンド ステーション東京／そうめん専門甚-JIN-／朝霞キテレツ食堂／eight one cafe／タバジビエ／1ポンドステーキ専門店／牛かつ よしだ／宇田川カフェ／まぐろ問屋いとう水産／DGBB／クレージーホース／ジューデンコーヒー／HawaiianRestaurant ALOHABABY／EMK_イージモバイルキッチン／OHANABATAKE／毎日がスタートライン／ナザルケバブ／あおもり屋／福篭／OUTBACK DINER／多国籍酒場SITA／SummrFall／晴屋～hareruya～／makana／やきいも処DOCO弐番館／宇田川カオマンガイ／PERFECT BEER KITCHEN西荻窪／ドイツBEER「KARLSBRAU」／極樂食堂 代々木上原店／牛タン焼き本舗／YORIMICHI odaiba／and more...

協賛

X-RATED／プレミアムウォーター／ドリームビア／アップトレンド株式会社／IBJ Matching／日本たばこ産業株式会社

イベント概要

開催概要

開催日時：2025年10月22日（水）〜26日（日）

10月22日（水）〜24日（金）16:00〜22:00

10月25日（土）〜26日（日）14:00〜22:00

会場：代々木公園ケヤキ並木

入場料：無料

【主催・制作・協力】

主催：東京ナイトマーケット実行委員会／株式会社エル・ディー・アンド・ケイ／アースガーデン・有限会社en

企画制作：株式会社エル・ディー・アンド・ケイ／アースガーデン・有限会社en

後援：渋谷区

協力：渋谷区観光協会

※本事業は、東京都および（公財）東京観光財団の「ナイトタイム等（夜間・早朝）における観光促進助成金」を活用して実施される。