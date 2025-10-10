沖縄の国営公園「海洋博公園」で9月、貴重な瞬間を捉えた映像が公開されました。なんと、アフリカの巨木「バオバブ」の木に花が咲いたのだとか。

アフリカバオバブの蕾

こちらは、同園が9月21日にポストしたバオバブの蕾。上からぶら下がるように咲くんですね。4日後の9月25日には、今夜にでも咲きそうなほどふっくらとした形に。

アフリカバオバブの蕾

そしてついに、開花!!

アフリカバオバブの花

アフリカバオバブの花、真っ白でとても美しいですね。下向きにぶら下がるように咲いているものの、花びらは上に向いて開いているという不思議な形。逆さにしたら、バレリーナの様です!!

この映像が公開されると、「すっげぇ! はじめて見た‥」「こんな感じなんだ〜ビックリ〜!!」「予想外の咲き方してた めちゃくちゃ受粉しやすそうだなぁ…」「面白い花!下に向かって咲くけど花弁は上に向くんだー」「凄い! そもそも花が咲く木のイメージなかったから、こんな面白くて真っ白で可愛いとは」などなど、驚きの声が続々と寄せられています。

ちなみに、咲いたのは深夜のこと。ゆっくりと蕾が開き、暗闇に白くて可憐な花が浮かびあがるまでの様子は、YouTube動画【神秘の花】アフリカバオバブ開花ライブ映像 ＠熱帯ドリームセンターにて公開されています。とても神秘的かつ貴重な映像となっていますので、ぜひご覧ください。

なお、最初の花が咲いた時点でほかにも蕾があったことから、10月中も断続的に開花する予定なのだとか。近々沖縄に行く予定のある方は、この機会をお見逃しなく!!